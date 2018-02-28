Санкт-Петербург, 28 февраля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании 28 февраля отказалось поддержать законопроект фракции «Яблоко», отменяющий введенный ранее запрет на проведение митингов и других политических акций на Дворцовой площади, Исаакиевсккой площади и Невском проспекте. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за документ проголосовало всего 10 депутатов городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Напомним, законопроект был предложен и внесен оппозиционерами в июле 2017 года. Ранее его дважды пытались обсудить на пленарном заседании, но депутаты большинства отказывались вносить документ в повестку дня. Сегодня это, наконец, произошло, однако результат все равно оказался отрицательным.

По мнению авторов документа, запрет на публичные акции на Невском проспекте и главных площадях Петербурга является неправомерным и противоречит Конституции РФ.

«Налицо применение двойных стандартов: несмотря на запрет проводить шествия, на Невском проспекте при поддержке петербургских властей ежегодно проходит крестный ход, а на Дворцовой площади каждое Первое мая можно наблюдать митинг «Единой России» с участием первых лиц города», — заявил депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

Он также высказал возмущение тем, что организаторов акций в защиту петербургской культуры, науки и исторических памятников власти Петербурга регулярно отправляют из центра города на окраину, например, в Удельный парк.

При этом в центре города, после отмены статуса гайд-парка для Марсова поля, не осталось ни одного официально установленного места для проведения митингов и других акций.

Его коллега по фракции Михаил Амосов отметил, что запрет на проведение митингов на Дворцовой площади абсурден, ведь эта площадь обладает хорошей транспортной доступностью, на ней нет автомобильного движения, а значит собравшиеся никому не мешают, а покрытие площади подходит для движения большого числа людей.

Законопроект «Яблока» поддержали депутаты из фракций КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия роста».

В ответ на это спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров заявил, что его однопартийцы также проводят свои акции в том же Удельном парке и других местах не в центре города, и не видят в этом ничего зазорного. Макаров выступил против принятия документа и был поддержан большинством депутатов Законодательного собрания при тайном голосовании.

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Напомним, что в 2017 году на Дворцовой площади прошло несколько несанкционированных акций различных политических сил, которые были пресечены сотрудниками полиции.