Польша, 28 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Граждане Польши выступают против ликвидации памятников советским солдатам, применяя нестандартные решения. Об этом стало известно на круглом столе, посвященном судьбе монументов, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — польского города Лидзбарк-Варминьский.

Miedzyrzecz.biz Красноармеец с польским орлом на каске

Например, в городе Миколине на памятнике в честь воинов 1-го Украинского фронта был установлен православный крест в надежде, что поляки не посягнут на христианскую святыню (величественный монумент в Миколине был отреставрирован по инициативе общества «Курск» и торжественно открыт 22 июня 2017 года).

В городе Гливице, где после провокации нацистов началась Вторая мировая война, люди вышли на демонстрацию против демонтажа танка-памятника. Главный аргумент горожан был в том, что Т-34 хоть советского производства, но принадлежал польской армии.

«Танк — наш, уберите руки!» — написали люди на броне.

А в городе Мендзыжече звезду на каске советского солдата перекрасили в польского орла. «Простоит так памятник? Посмотрим?», — сказал командир содружества «Курск» Ежи Тыц.

Кроме того, российский консул в Гданьске Ванда Калюжная сообщила, что масса поляков выступают против сноса советских памятников, но боятся прослыть коммунистами.

«Поверьте, таких обращений достаточно. Буквально вчера поступил звонок в генконсульство. Встревоженный гражданин Польши говорил, что он не согласен с планируемым сносом памятников, но боится об этом открыто говорить, потому что его «назовут коммунистом», — сказала дипломат.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что польско-российская встреча о судьбе памятников состоялась в Лидзбарке-Варминьском не случайно. Именно в этом городе на минувшей неделе был снесен мемориал освободителям Польши от фашизма. Это был самый близкий к России памятник Благодарности Красной армии в Польше (до границы с Калининградской областью немногим более 30 км).