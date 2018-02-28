Москва, 28 февраля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 28 февраля выглядит стабильным, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефть

Баррель Brent сегодня торгуется по $66,45 (-0,1%) в ожидании вечерней публикации отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $62,9 (-0,2%).

«Представленный накануне релиз API показал рост запасов и нефти, и бензина — сократились только запасы дистиллятов», — отметила эксперт.

В сегодняшнем отчете минэнерго США особенно интересно будет увидеть показатели по суточной добыче черного золота: на прошлой неделе они уменьшились на 1 тыс. баррелей/сутки и незначительно отошли от рекордных многолетних.

«Вполне возможно, что в этот раз индикатор снова продемонстрирует рост», — полагает Бодрова.

Среднее ожидание данных от Минфина — рост запасов нефти на 3 млн баррелей, рост запасов бензина на 0,6 млн баррелей, снижение запасов дистиллятов на 0,9−1 млн баррелей.

«Чем выше окажутся запасы сырой нефти, тем хуже для нефтяных «быков», — считает эксперт.

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