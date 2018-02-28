Москва, 28 февраля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Среди приоритетных задач органов внутренних дел — противодействие экстремизму. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в 2017 году количество подобных преступлений выросло на 5%.

Ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодёжь, перечислил Путин.

«Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов», — считает президент.

«Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, — это серьёзная угроза, и ваша прямая обязанность — оперативно её нейтрализовать», — потребовал глава государства.

Также Путин обратил внимание, что в 2017 на 16% снизилось число преступлений, совершённых подростками. Случается, что дети из благополучных семей попадают в сложные ситуации.

«Главное — своевременно выявлять и решать острые проблемы, чтобы они не приводили к бедам и трагедиям. Внимание к этому направлению должно оставаться неизменно высоким», — подчеркнул президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства заявил, что МВД следует серьёзно повысить качество следствия и дознания.

Также нужно обратить внимание на незаконный оборот наркотиков и обеспечение безопасности в общественных местах.

«Незаконный оборот наркотиков остается серьезной угрозой для государства и общества», — подчеркнул Путин.

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