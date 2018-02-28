Москва, 28 февраля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Уровень работы, который демонстрирует министерство внутренних дел (МВД) России, не должен устраивать самих правоохранителей. Об этом заявил 28 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Снизился практически до 43 процентов общий уровень раскрываемости преступлений», — сказал глава государства.

Этот показатель, по его словам, скачет: то растет, то вновь сократится, но кардинального улучшения ситуации с раскрываемостью преступлений не происходит.

Таким образом, по словам Путина, принцип неотвратимости наказания реализуется в России не в полной мере, и такая ситцация «тревожит и общество, и наших граждан».

Глава государства указал, что правоохранительным органам следует повысить качество следствия и дознания, чтобы виновные в преступлениях не уходили от наказания.

Отметим, что недовольство низким качеством расследования преступлений Путин проявлял и ранее. В 2015 году президент РФ призвал обеспечить кардинальный перелом с раскрываемостью преступлений.

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