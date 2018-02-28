Москва, 28 февраля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В своём обращении к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявит принципиальную позицию, связанную с отстаиванием суверенитета России на международной арене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор НИУ-ВШЭ и экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Безусловно, будет международная часть, учитывая сложную международную обстановку. Безусловно, будет анонсирован пакет экономических реформ, связанных с развитием страны. Также будут подняты социальные вопросы, возможно, демографии, и затронута тема инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспорта и вообще инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

Добавим, по мнению политолога Дмитрия Гусева, в послании президент РФ Владимир Путин должен подвести итоги своего шестилетнего срока, в том числе выполнение майских указов, и определить основные направления работы правительства на следующие несколько лет. Так, будет озвучена стратегическая линия развития, а также проведён анализ того, что было сделано, и определены основные векторы развития страны в условиях международных санкций и международного давления.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, в свою очередь, отметил, что в послании Федеральному Собранию будут освещены вопросы предвыборной кампании Владимира Путина, а также внешней и внутренней политики.

«Будут озвучены «ноу-хау» социального характера, воля к переменам, один из главных тезисов — стабильность. Более конкретные задачи ставить не будет, ранее было много сказано о некой социальной стабильности в обществе, о повышении пенсионного возраста», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ежегодное послание главы государства состоится 1 марта в ЦВЗ «Манеж». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, темы послания отчасти совпадут с предвыборной программой кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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