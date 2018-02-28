Москва, 28 февраля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В феврале четко определилась основная тенденция на рынке нефти — цены в первую очередь реагируют на общие тенденции на глобальных рынках и динамику американской валюты, а во вторую очередь на традиционные для нефти факторы — данные по запасам, статистику по спросу и добыче, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

the3cats Нефть

«В целом для нефти сохраняется благоприятная конъюнктура, спрос в этом году, вероятно, вырастет на 1.5 млн баррелей, во второй половине года эксперты ждут балансировки рынка, однако несмотря на это при росте турбулентности на мировых рынках цены на нефть начинают снижаться», — отметил эксперт.

Так было в начале февраля, когда американские индексы потеряли около 10%, а нефть упала на 12%, такой же процесс наблюдался и 27 февраля. В этот день после выступления в Конгрессе США руководителя ФРС Д. Пауэла возобновилось падение Казначейских облигаций, рост доходностей привел к падению акций и укреплению доллара США, соответственно упали и фьючерсы на нефть.

«Даже данные по запасам от Американского института нефти не поддержали котировки. Запасы нефти выросли всего на 1 млн баррелей при ожидании 2−3 млн баррелей, а цены пошли вниз к $66», — сказал Богданов.

Можно предположить, что такая зависимость в ближайшее время сохранится. Любые провалы на рынке акций и рост доллара США будут вызывать продажи на нефтяном рынке.

«Ключевым уровнем поддержки является показатель $60., если он не устоит, то можно будет говорить об изменении среднесрочного тренда на нефтяном рынке», — считает эксперт.

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