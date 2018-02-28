Москва, 28 февраля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Идея сделать часть услуг, которые оказывает Федеральная налоговая служба, платными сомнительна и увеличит налоговое обременение граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил продумать инициативы, благодаря которым некоторые услуги ФНС могут стать «немного платными» для граждан. Небольшая плата может коснуться новых сервисов, которые будут осуществлять для граждан «нечто совокупное, удобное, то есть из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям».

«Сомнительная инициатива. Когда государственные органы начинают оказывать платные услуги, возникает вопрос: а зачем мы платим налоги?» — удивился Емельянов.

По его словам, основная цель уплаты налогов в том, чтобы граждане могли получить публичные услуги. И эти услуги, по мнению депутата, должны быть бесплатными, поскольку осуществляются на деньги налогоплательщиков.

«Особенно пикантно это звучит по отношению к ФНС — они собирают налоги с нас и нам же хотят оказывать платные услуги. Это, конечно, забавно. И эта идея еще и звучит из уст либералов, которые всегда выступали за снижение административных барьеров и давления на бизнес», — считает Емельянов.

По его словам, если предложение Шувалова реализуется, это будет еще одно обременение для бизнеса. Емельянов уверен, что услуги ФНС в целом должны быть максимально полными и удобными для граждан.

«Они должны быть заинтересованы в том, чтобы лелеять налогоплательщика, делать его легальным, добросовестным, а не брать с него деньги за какие-тот мифические услуги, еще надо посмотреть за какие. Я понимаю, что с бюджетом РФ все не очень хорошо, но идея пополнять его таким образом выглядит как-то не совсем адекватно», — считает депутат.