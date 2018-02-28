Москва, 28 февраля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, в России стартовала всероссийская кампании по отбору волонтеров для помощи в организации мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 28 февраля, заявила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

mary-troublemaker Вечный огонь

По ее словам, по всей стране планируется подготовить 160 тысяч добровольцев, которые будут помогать в разных городах России в организации этого самого народного, честного и искреннего праздника нашей страны.

Любой желающий может подать заявку. Возраст ограничен только с нижней стороны — это с 18 лет. Верхнюю планку мы не ставим, есть и серебряные добровольцы, которые вышли на пенсию, но готовы помочь в организации этого праздника.

Кроме того, сегодня дан старт Всероссийскому конкурсу «Послы Победы». По итогам этого конкурса будут отобраны 200 лучших волонтеров из 85-ти регионов страны, которые будут представлять свой регион 9 мая на Параде Победы на Красной Площади в Москве и Санкт-Петербурге.

«Чтобы стать послом Победы нужно пройти конкурсные испытания, стоящие из двух этапов. После прохождения испытаний будут отобраны 200 победителей.

Добровольцы на Параде Победы будут помогать ветеранам войны, будут помогать на трибунах, в навигации и т.д.», — пояснила Амельченкова.

Также «Послы Победы» станут участниками шествия Бессмертного полка в Москве, Санкт-Петербурге и в своем городе, где будут сопровождать и помогать ветеранам Великой Отечественной войны.

Старт акции «Георгиевская ленточка» будет дан 22 апреля, уточнила она.

Кроме того, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» продолжит помогать ветеранам войны в обычное время и благоустраивать памятные места и воинские захоронения. Это деятельность проводится на протяжении всего года.

Но 28 апреля будет проведен всероссийский субботник. «Мы всей страной поможем привести памятники воинам в порядок перед 9 мая», — подчеркнула Амельченкова.

«Первым волонтером, претендующим на участие в конкурсе «Послы Победы», буквально в ближайшее время станет студент из Санкт-Петербурга Георгий Кантария — потомок легендарного Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом», — отметила руководитель движения.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил 2018 год Годом Годом добровольца и волонтера.

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