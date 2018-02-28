Женева, Швейцария, 28 февраля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Некоторые члены Совета Безопасности ООН не готовы однозначно осудить мировой терроризм. Об этом заявил 28 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе своего выступления на сессии Совета по правам человека в ООН министр подчеркнул, что разделение террористов на «хороших» и «плохих» недопустимо.

«Считаем недопустимым делить террористов на «хороших» и «плохих», тем более, когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования», — подчеркнул Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия в качестве борьбы с такими «двойными стандартами» продолжит поддержку сирийской армии в деле искоренения терроризма. Также глава МИД РФ призвал антитеррористическую коалицию во главе с США предоставить гуманитарный доступ к лагерю беженцев «Рукбан» и всей территории вокруг сирийского Эт-Танфа в провинции Хомс.

Отметим, что в 23 км юго-западнее приграничного населенного пункта Эт-Танф расположена военная база международной коалиции, основанная в апреле 2017 года спецслужбами США, и активно использующаяся для военной подготовки представителей так называемой умеренной сирийской оппозиции.

«Призываем членов так называемой американской коалиции предоставить гуманитарный доступ в контролируемые ею районы Сирии, включая лагерь беженцев «Рукбан» и всю территорию вокруг Эт-Танфа», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный коридор, соединяющий Восточную Гуту и Дамаск, вновь подвергся обстрелам со стороны террористов.

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Во время начавшейся 28 февраля второй гуманитарной паузы миномётному обстрелу со стороны засевших в пригороде Дамаска экстремистов подверглись позиции сирийских военных в районе Мухайам аль-Вафидин. Именно в этом районе сконцентрирована инфраструктура, необходимая для приёма беженцев.

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