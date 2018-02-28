Вашингтон, 28 февраля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, занимающему пост старшего советника главы Белого дома, понизили уровень допуска к секретной информации с «совершенно секретного» до «секретного». Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в аппарате президента США.

Lori Berkowitz Джерад Кушнер

По предварительным данным, советник Трампа более не имеет доступа ко всей внутренней документации.

«Деловые контакты Кушнера с некоторыми иностранными должностными лицами вызвали обеспокоенность в Белом доме и были одной из причин, по которой он лишился доступа к ежедневным отчетам разведки США», — пишет газета.

Источники издания отмечают, что власти некоторых государств якобы рассматривали возможность «манипулирования Кушнером».

24 января 2018 г. телеканал NBC News сообщил, что доступ к секретам Пентагона имели 165 подрядчиков с криминальным и сомнительным прошлым: их заподозрили в причастности к сомнительным финансовым операциям, в подверженности влиянию иностранных правительств и даже в уголовных преступлениях, таких как педофилия.

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