В Москве зарегистрирован первый собственник жилья по реновации
Москва, 28 февраля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Москве выдан первый документ о собственности на жилье в рамках программы реновации жилфонда, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.
По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, первым жителем, получившим документ, подтверждающий право собственности, стала москвичка Юлия Белова.
Женщина переезжает из дома №5 по улице Константина Федина в квартиру по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.
По его словам, 16 февраля 2018 года Белова заключила с департаментом городского имущества договор мены и получила ключи от новой квартиры.
26 февраля право собственности на новое жилье было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Гаман отметил, что на сегодняшний день более 87% жителей двух первых расселяемых по программе реновации пятиэтажек в Северном Измайлове уже согласились переехать в стартовый дом программы.
«Остальные 13% — это те семьи, которые принимают окончательное решение и выбирают квартиры. Несогласных с переселением по данному дому нет. Все жильцы двух пятиэтажек переедут в новый дом», — уточнил Гаман.
По его словам, более 30 семей изъявили желание докупить квадратные метры в новом доме.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2018 года в Москве началось заселение стартовой новостройки на 5-й Парковой улице, д. 62Б на востоке столицы по программе реновации жилья. В этот 19-этажный дом начали переезжать жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина.
При этом власти Москвы на сайте комплекса градостроительной политики и строительства выставили из 340 квартир 80 квартир, которые можно приобрести за доплату, с указанием стоимости каждой из них.
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