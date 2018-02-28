Москва, 28 февраля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Москве выдан первый документ о собственности на жилье в рамках программы реновации жилфонда, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, первым жителем, получившим документ, подтверждающий право собственности, стала москвичка Юлия Белова.

Женщина переезжает из дома №5 по улице Константина Федина в квартиру по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

По его словам, 16 февраля 2018 года Белова заключила с департаментом городского имущества договор мены и получила ключи от новой квартиры.

26 февраля право собственности на новое жилье было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Гаман отметил, что на сегодняшний день более 87% жителей двух первых расселяемых по программе реновации пятиэтажек в Северном Измайлове уже согласились переехать в стартовый дом программы.

«Остальные 13% — это те семьи, которые принимают окончательное решение и выбирают квартиры. Несогласных с переселением по данному дому нет. Все жильцы двух пятиэтажек переедут в новый дом», — уточнил Гаман.

По его словам, более 30 семей изъявили желание докупить квадратные метры в новом доме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2018 года в Москве началось заселение стартовой новостройки на 5-й Парковой улице, д. 62Б на востоке столицы по программе реновации жилья. В этот 19-этажный дом начали переезжать жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина.

При этом власти Москвы на сайте комплекса градостроительной политики и строительства выставили из 340 квартир 80 квартир, которые можно приобрести за доплату, с указанием стоимости каждой из них.

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