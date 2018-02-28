Вашингтон, 28 февраля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Политика руководства США в отношении России останется «жесткой» и будет включать меры по защите от возможного вмешательства в выборный процесс. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Администрация главы США продолжит жесткую линию в отношении России, как это было в первый год президентства Дональда Трампа, сказала Сандерс журналистам.

По ее словам, в Белом доме рассматривают ряд действий, которые помогут предотвратить «вмешательство России в предстоящие американские выборы». Сандерс добавила также, что президент Трамп с этой точки зрения более жёсток к России, чем его предшественник Барак Обама.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конгрессе США продолжаются независимые расследования о «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году, которое якобы имело место. Таким же разбирательством руководит и спецпрокурор Роберт Мюллер, который ранее предъявил обвинения в сговоре против США и мошенничестве 13 российским гражданам и трем компаниям.

Кроме того, в финансовых махинациях обвинили бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Гейтс признал себя виновным в заговоре против США и даче ФБР ложных показаний.

Официальная Москва не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения «абсолютно голословными».

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