Ереван, 27 февраля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Состоялся самый большой обман в истории Третьей республики, заявил глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян в ходе своего выступления 27 февраля в Национальном Собрании Армении.

president.am Серж Саргсян

По его словам, Серж Саргсян намерен вероломно завладеть должностью премьер-министра. Пашинян напомнил, что 10 апреля 2014 года на встрече с членами комитета конституционных реформ Серж Саргсян объявил: «До начала обсуждений я официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда не стану выдвигать свою кандидатуру на пост президента Армении. И если Армения перейдет на парламентскую систему правления, я не буду претендовать на пост премьер-министра. Более того, я уверен, что один и тот же человек не должен претендовать на роль руководителя Армении более двух раз».

Как заметил Пашинян, теперь очевидно, что Республиканская партия Армении (РПА) намерена назначить Сержа Саркисяна на должность премьер-министра.

Он также заявил, что в пакете конституционных законов, вытекающих из логики нового Основного Закона, передвинуты сроки выборов премьер-министра. «Согласно предыдущему закону, выдвижение премьер-министра должно было состояться 9−16 апреля, а выборы должны были пройти в ходе парламентской четырехдневки 2 мая. Однако, изменения были сделаны таким образом, что сейчас стало возможным провести выборы уже 10 апреля.

«Я считаю это самым большим обманом в истории Третьей республики, и я хочу сказать, что даже наивный армянский народ нельзя обмануть, если он не позволит себя обманывать», — подчеркнул он.

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Согласно армянской прессе, власти прибегли к подобным ухищрениям с тем, чтобы не допустить единоличного нахождения у власти в течение целого месяца нынешнего премьер-министра Карена Карапетяна, опасаясь утери контроля за вертикалью власти и политическими процессами. Согласно же поправкам, глава государства в день истечения своих полномочий 9 апреля может претендовать на пост премьер-министра.

Заявление Сержа Саргсяна о том, что он не будет претендовать на пост премьер-министра, сегодня, 27 февраля, по просьбе Пашиняна прокомментировал глава фракции РПА в парламенте Армении Ваграм Багдасарян.

«Серж Саргсян не только лидер РПА, но и рядовой ее член, он обязан подчиняться решениям политической силы», — сказал Багдасарян.

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