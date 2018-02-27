Минск, 27 февраля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Минский городской суд предоставил для ознакомления материалы судебного следствия по резонансному уголовному делу, получившему известность как «дело регнумовцев», «дело пророссийских публицистов» и «дело декабристов». Ознакомление началось 21 февраля и первыми с материалами судебного следствия (протоколом судебного заседания) неформально, но продуктивно ознакомились некоторые лица, поддерживавшие сторону обвинения. В частности, как отметили фигуранты дела, очень красиво выглядят в перешитых томах показания отдельных госэкспертов — ныне безработных с неустановленным местом жительства, помогавших обосновать обвинение и часто мелькавших в здании Мингорсуда после вынесения приговора.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над журналистами ИА REGNUM

Всего в уголовном деле 27 томов. Из них 20 томов подготовлено следственным управлением следкома РБ по г. Минску (следственную группу возглавлял капитан Юрий Мацкевич), ещё три тома — приобщённые к материалам уголовного дела документы (обращения подследственных и их защитников — адвокатов в прокуратуру г. Минска, генпрокуратуру РБ, следком РБ и другие инстанции, чеки о выплате денег свидетелю обвинения Денису Рабенку, а также другие документы), последние четыре тома — материалы судебного следствия с протоколами допросов обвиняемых, свидетелей и так называемых экспертов (которых госструктуры заблаговременно уволили).

Журналисты, публицисты и блогеры Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко были арестованы в декабре 2016 года по обвинению в разжигании вражды и розни между народами России и Белоруссии и до 2 февраля 2018 года находились в следственном изоляторе №1 МВД РБ. Формальным инициатором уголовного преследования стало министерство информации Белоруссии, которое обратилось в следственный комитет республики с обращением о проведении проверки материалов, признанных республиканской экспертной комиссией при министерстве (не имеющей статуса экспертного учреждения) содержащими признаки экстремизма.

По мнению обвиняемых и их защитников, мининформ, следком и органы прокуратуры всего лишь выполняли распоряжения высокопоставленных лиц, которые в уголовном деле фигурируют лишь в показаниях обвиняемых. Так, Сергей Шиптенко ходатайствовал о вызове в суд Павла Якубовича, Всеволода Янчевского, Дмитрия Жука, Геннадия Давыдько и других лиц, которые могли, по его мнению, дать важнейшие показания о подлинных причинах инициирования уголовного дела. В удовлетворении этих ходатайств ему было отказано.

Гособвинитель — прокурор Александр Король и судья Игорь Любовицкий отказали в вызове в суд не только вышеупомянутых лиц, но даже Лилии Ананич и Владимира Матусевича, которые в 2016 году лично обращались в следком РБ с просьбами провести проверку направляемых материалов по публицистам с указанием конкретной статьи Уголовного кодекса — ст. 130 («экстремизм»). В то время Ананич занимала должность министра информации (теперь её кресло занял её бывший зам Александр Карлюкевич), а Матусевич был не только её замом, но и руководителем республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма (в 2017 году пересажен в кресло гендиректора РУП «Белпочта»).

Суд не устанавливал, являются ли публикации Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко экстремистскими. Более того: Сергея Шиптенко арестовали по информации КГБ об отождествлении Сергея Шиптенко и Артура Григорьева (именно тексты Григорьева признали в РЭК «экстремистскими», но не Шиптенко), а сами публикации не получили статуса информационной продукции.

Лишь спустя более полугода появилась комплексная психолого-лингвистическая экспертиза №88/06−26 от 07.07.2018 года, которую в государственном учреждении «Научно практический центр государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (ныне возглавляет Игорь Мороз) выполнили те же лица, которые ещё в 2016 году как «эксперты» РЭК признали публикации арестованных потенциально пригодными для разжигания вражды и розни между народами России и Белоруссии.

Цитата из документа — комплексной психолого-лингвистической экспертизы №88/06−26 от 07.07.2018 года, выполненной сотрудницами ГУ НПЦ ГКСЭ Аллой Кирдун, Алесей Андреевой и Галиной Гатальской:

«Синтезирующая часть по результатам исследования публикации «Вышиваночное безумие в лимитрофном угаре»

В результате проведенного лингвистического и психологического исследования публикации «Вышиваночное безумие в лимитрофном угаре» установлено, что в ней содержатся необходимые совокупности лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды или розни по признаку национальной принадлежности (к белорусам), вражды или розни по отношению к властям Республики Беларусь, а также унижения национальной чести и достоинства (белорусов). Совокупности лингвистических и психологических признаков, релевантные для иных «экстремистских» значений, указанных в вопросе, в публикации не содержатся.

Также следует отметить, что публикация может вызвать у читательской аудитории Российской Федерации и у русскоговорящего населения Республики Беларусь чувство возмущения, негодования по отношению к властям Республики Беларусь и проводимой ими политике, у белорусских граждан — неприязнь к лицам, проводящим информационную политику в России по отношению к Беларуси, что способно спровоцировать конфликтные ситуации на политической почве как на внутринациональном, так и межнациональном уровнях».

Такие же выводы, судя по материалам уголовного дела, полностью или с небольшими изменениями присутствуют в выводах по каждой публикации Алимкина, Павловца и Шиптенко. Любопытно, что ни следком, ни прокуратура, ни госкомсудэкспертиз, ни мингорсуд не проводили экспертизу текстов на предмет установления их авторства — вероятно, зная, что условия за решёткой «регнумовцам» были созданы способствующие даче показаний. Тем не менее, судя по показаниям в ходе досудебных и судебных следственных действий, Шиптенко и Алимкин не признали себя, соответственно, Артуром Григорьевым и Аллой Бронь.

Судя по протоколу судебного заседания, следственный комитет указал госкомсудэкспертизе, кто скрывается под какими псевдонимами. Если такой подход в юридической и экспертной практике Белоруссии правомерен, то соответствующим структурам России, очевидно, следует не упускать из виду такую специфику в практике коллег из другой части Союзного государства.

Мингорсуд вынес приговор 2 февраля, но раскрученный в декабре 2016 года маховик страстей не утихает до сих пор. Часть идейных оппонентов «пророссийских публицистов» уже не требует жестокой расправы — видимо, осознав, что механизм политических репрессий отлаживается не просто так.

Часть третья статьи 130 УК РБ, являющаяся аналогом российской ст. 282 УК РФ, но с более жёсткой санкцией наказания — лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, предусматривает обвинение для группы лиц. Группой лиц, согласно белорусской практике, могут быть даже двое, причём лично не знакомые и даже не известные никому — пресловутые «неустановленные лица».

Белоруссию в 2020 году ждёт очередная президентская кампания, в ходе которой избранный в 1994 году и с тех пор несменяемый Александр Лукашенко нечто предложит белорусам. Вероятнее всего, это будет очередной срок.

Реальный срок может ждать каждого за отсутствие лояльности к властям, к проводимой ими политике в целом или отдельным мероприятиям — уголовное дело №16 121 110 481 тому наглядное подтверждение. Именно на критике политики властей авторами сделали акцент выступавшие в зале суда назначенные следователем эксперты.

Республиканскую экспертную комиссию при мининформе возглавляет Елена Иванова — библиотекарь, посчитавшая свои «фоновые знания» достаточными для того, чтобы выявить признаки экстремизма в научных публикациях на далеко не библиотечные темы кандидата исторических наук, доцента Юрия Павловца. Следовательно, процессы в духе «дела регнумовцев» могут практиковаться, как выражаются минские чиновники, на постоянной основе, и их фигурантами в любое время может стать хоть сторож, хоть доцент.

ИА REGNUM неоднократно сообщало, что считает суд над белорусскими журналистами и публицистами политически мотивированным, а уголовное дело — сфальсифицированным и бездоказательным. Власти Белоруссии, потворствуя уголовному преследованию публицистов, создают благоприятный фон для роста русофобии и агрессивного национализма, что негативно сказывается на строительстве Союзного государства Белоруссии и России.

Белорусская общественность выступила на стороне жертв политических репрессий. Так, Координационный совет лево-патриотических организаций 19 февраля заявил об отсутствии доказанной вины Алимкина, Павловца и Шиптенко, назвал процесс провокацией и действительным разжиганием вражды. Представители белорусского гражданского общества констатировали пороки правоохранительной системы Белоруссии, а судебный процесс назвали опасным прецедентом, который нанес «очевидный ущерб престижу республики и положительным моментам в её политике, в частности, делу реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России».

Также напомним, что 2 февраля в Минском горсуде был оглашен приговор авторам ИА REGNUM и ряда других российских изданий: Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца признали виновными по ч.3 ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Согласно приговору, они получили по пять лет каждый с отсрочкой вступления приговора на три года — то есть в течение трёх лет они должны демонстрировать высочайший уровень послушания.