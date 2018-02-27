Воронеж, 27 февраля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Воронежская Ротонда, после консервации и благоустройства территории, может быть рассмотрена как место под музей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, сказала врио губернатора Александр Гусев 27 февраля, в ходе посещения объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда». Вместе с врио губернатора памятник осмотрели депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Воронежская Ротонда

Ротонда, расположенная на пересечении улиц Транспортной и Бурденко, является памятником Великой Отечественной войны. Она является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать, и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии.

Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В конце января депутат Госдумы Евгений Ревенко обратился к министру культуры РФ, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с просьбой сохранить Ротонду. Он, в свою очередь, поручил министерству культуры РФ и Российскому военно-историческому обществу заняться изучением памятника и его консервацией.

Александр Гусев отметил, что начать работы нужно с проведения экспертизы и первоочередных мер по спасению памятника.

«В первую очередь, мы проведем здесь работы по благоустройству, консервации памятника. Мы знаем, что здесь достаточно обширные подвальные помещения. Если их техническое состояние позволит, мы будем рассматривать в перспективе это место под музей. Надеюсь на то, что во взаимодействии с коллегами из военно-исторического общества мы это сделаем масштабнее и предметнее и в результате получится уникальный объект, который будет говорить о той великой памяти, которую мы должны хранить, — о защитниках Воронежа, о битве за Воронеж. Мы должны сохранить Ротонду для будущих поколений», — сказал Александр Гусев.

Как отметил Владислав Кононов, экспертизы по оценке состояния Ротонды начнутся уже в марте.

«Восстановление и сохранение этого памятника мы сделаем титульным проектом нашего регионального отделения военно-исторического общества. Это проект федерального уровня, и федерация в лице министерства культуры и военно-исторического общества готова помогать всеми силами», — сказал он.

«Это уникальный памятник — архитектурный, руинированный, таких в мире небольшое количество», — добавил Евгений Ревенко.

Сегодня же в правительстве региона Александр Гусев провел совещание по вопросу консервации Ротонды. Врио губернатора подчеркнул, что полностью все необходимые работы на объекте необходимо завершить к 2020 году — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.