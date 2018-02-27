Санкт-Петербург, 27 февраля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России установила нарушения закона о защите конкуренции в действиях командования Западного военного округа (ЗВО) и ООО «Парадиз», организовавшего экскурсии на форт «Император Александр I» (Чумный форт) в Кронштадте.

Andrew Shiva Форт «Император Александр I» (Чумной форт) в Кронштадте

Как сообщила сегодня, 27 февраля, пресс-служба УФАС, у командования ЗВО не было полномочий по распоряжению государственным имуществом, каким является этот исторический форт в Финском заливе.

Между военными и ООО «Парадиз» было достигнуто соглашение по использованию форта, «причем отношения между двумя субъектами носили внедоговорной характер», — отметили в УФАС.

«ООО «Парадиз» (участник рынка пассажирских перевозок и оказания туристических и экскурсионных услуг) получило преимущественный доступ к государственному имуществу. И в отсутствие конкуренции смогло осваивать и развивать новое экскурсионное направление — форт «Император Александр I», что создало ему преимущественные условия на указанном рынке», — сообщили в Санк-Петербургском УФАС.

Командование ЗВО исполнило выданное ранее предписание УФАС и отозвало разрешение ООО «Парадиз» на проведение экскурсий на форте. В связи с этим УФАС через 10 рабочих дней выдаст нарушителям предписание о недопущении в дальнейшем действий, которые могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

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Иван Айвазовский. Кронштадт. Форт «Император Александр I».1844

Форт «Император Александр I» (Чумный форт) был построен в XIX веке для усиления защиты Кронштадта от нападения неприятеля с моря. Постепенно он утратил военное значение. В конце XIX века на территории форта проводились опыты по созданию вакцины от чумы и других опасных инфекционных заболеваний. Форт, который еще называют «русский Байярд», является одним из самых привлекательных для туристов объектов в Финском заливе. Он находится в федеральной собственности и нуждается в реставрации.

Напомним, что с начала XVIII до начала XX века у островной крепости Кронштадт был построен 21 форт. В 1990 году форты вошли в объект Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Сторонники возрождения фортов считают, что без государственного участия и крупных вложений уникальные фортификационные сооружения не восстановить.