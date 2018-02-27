Барнаул, 27 февраля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Кредиты со ставкой не более 5% годовых обещаны зернопереработчикам Алтайского края по итогам телефонных переговоров министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и губернатора Алтайского края Александра Карлина. Об этом информирует сегодня, 27 февраля, сайт регионального правительства. Соответствующие изменения будут внесены в план льготного кредитования заемщиков на 2018 год.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеничное поле, пострадавшее от града. Алтайский край

«Предоставление заемных средств позволит в ближайшее время единовременно снять с регионального рынка, дополнительно к текущим закупкам, около 250 тысяч тонн зерна. Такая мера внесет вклад в стабилизацию краевого рынка и повлечет увеличение закупочных цен на зерно до 7800 — 8000 рублей за тонну на базисе франко-элеватор», — заявляется в официальном сообщении алтайских властей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе

Но тем, кто осведомлён о масштабе проблем в аграрном секторе, такое заявление кажется весьма спорным. И не слишком справедливым, потому как наиболее пострадавшими от кризиса перепроизводства пшеницы, случившегося в России, стали не переработчики, а аграрии. Это наглядно видно по ценам на их продукцию. Даже руководитель Алтайского краевого управления ФАС России Степан Поспелов признаёт, что цена пшеницы упала сильнее, чем цена муки. Но погектарная поддержка крестьянам (порядка 140 рублей на гектар) с учётом растущей цены на ГСМ, едва ли окажет серьезное влияние в предстоящую посевную.

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Тем не менее, известно, что в настоящее время алтайские предприятия зернопереработки прорабатывают с банками вопросы получения льготных кредитов в общем объеме около 2 миллиардов рублей на закупку зерна.

Известно также, что Министерство сельского хозяйства России намерено оказать системную поддержку мукомольной отрасли и в ближайшее время возобновить льготное кредитование для переработчиков зерна из регионов Сибири и Нечерноземья.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн

Напомним, Алтайский край в 2017 году получил один из самых больших урожаев зерновых в России — более 5 миллионов тонн бункерном весе. Но его цена начала падать задолго до окончания уборочной и до сих пор не окупает затраты. Но такой механизм государственного регулирования цен, как зерновые интервенции, в правительстве РФ считают «вредным». Эти слова не раз звучали от руководителей Минсельхоза РФ, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции заявлял, что считает важным разобраться, не преувеличивают ли проблему, говоря о том, что рекордный урожай приходится реализовывать за полцены.

Алтайский фермер, руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов одним из первых почувствовал на себе все «прелести» происходящих экономических процессов и разложил эти «полцены» следующим образом:

«Покупка нормальных семян обойдется в 2000 рублей на гектар. Далее. На посев и уборку гектара зерновых уходит порядка 40 литров ГСМ (плюс дизельное масло). Это еще 1600 рублей.Затраты прошлых лет — 300 рублей на гектар. Зарплата с начислениями составляет как минимум 600 рублей на гектар. Внесение средств защиты растений и работа с ними — 1800 плюс 150 рублей за гектар. Из прочих расходов: перевозка транспортом — 80 рублей, обработка на току — 50 рублей, электроэнергия — 10 рублей, амортизация и текущий ремонт 150 рублей. Всяких прочих общехозяйственных производственных затрат набегает около рублей 200 рублей. Итого — 6940 рублей. Делим итог на полученную урожайность, 12 центнеров с гектара, получаем приблизительную себестоимость — около 5700 рублей».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых на Алтае

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Но цена покупки зерна третьего класса по прежнему не превышает 6 тыс. рублей за тонну не только в Алтайском крае, а в большинстве хлебных регионов России. Поэтому не верится, что одномоментное снятие 250 тыс. тонн зерна повысит его стоимость на тысячу рублей. Особенно учитывая двукратную разницу пшеницы на внутреннем и внешнем рынке.

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