Москва, 27 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Российская экономика переориентировалась и уже не реагирует на санкции со стороны США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 февраля заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

США в течение 30 дней планируют расширить санкции против РФ и дополнить их новыми положениями. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин. Речь идет о ограничениях для граждан из так называемого «кремлевского списка», а также о новых санкциях. Какие именно это будут меры, пока не уточняется. Однако Жигарев уверен, что это и не так важно.

«Мы и так уже живем в условиях санкций и уже более чем просто адаптировались к ним. Это касается и импортозамещения, и привлечения финансовых ресурсов с восточных рынков Китая, Гонконга и вообще Азии. Так что в этих вопросах мы уже переориентировались, и они своими мерами стреляют в пустоту», — отметил Жигарев.

По его словам, РФ уже неоднократно заявляла о том, что санкции, каким бы ни было их расширение, ни к чему не приведут и российская экономика сможет справиться с ними. Так, например, депутат отмечает, что несмотря на все ограничительные меры товарооборот между РФ и другими странами растет.

«А вот товарооборот между Европой и РФ падает. Поэтому я бы задумался на месте европейских коллег, что может быть, хватит им дублировать американские санкции, а пора задуматься о своей экономике и собственном пути развития», — заявил Жигарев.

30 января США обнародовал часть так называемого «кремлевского списка», в который вошли более 200 граждан РФ. Среди них все члены правительства РФ, главы Совета Федерации и Госдумы, а также крупнейшие корпорации и бизнесмены РФ. Ранее в санкционный список США попали более 30 российских оборонных предприятий, выдача кредитов которым ограничена.