Санкт-Петербург, 27 февраля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Морозная погода в Петербурге в конце февраля не является аномалией, а средняя суточная температура в городе не опустилась до опасных значений. Об этом сообщил на своей странице в соцсети главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного Штаба

Напомним, ранее ожидалось, что в ночные часы 27 и 28 февраля температура в Северной столице может опуститься до минус 26, а в Ленобласти — до минус 30 градусов.

«Мороз конечно есть, но аномального холода нет», — сообщил Александр Колесов. По его словам, «из ближайших холодных периодов в третьей декаде февраля похожие температуры были в 2011 и 2001 годах, а морозы 1985 и 1986 годов были сильнее».

Главный синоптик Петербурга разъяснил, что для оранжевого уровня опасности в связи с холодами средняя суточная температура в городе должна пять дней находиться ниже красной линии (для конца февраля эта линия — на уровне минус 15−16 градусов).

«Только сегодня и завтра температура в городе может пересечь красную линию, но это всего два дня», — отметил Колесов.

Он также добавил, что уже 1 марта в Петербурге днем будет выше минус 10 градусов.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 февраля в Петербурге дневная температура — минус 14−16 градусов, ветер восточный, северо-восточный умеренный. На дорогах местами гололедица.

В последний день зимы, 28 февраля, температура воздуха в Петербурге ночью минус 20−22 градуса, в окрестностях до минус 25 градусов, днем минус 10−12 градусов. Уже в первый день весны, 1 марта, дневная температура повысится до минус 8−10 градусов.