Каракас, 27 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Желание приобрести криптовалюту Венесуэлы выразили клиенты из 127 стран мира. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, слова которого обнародованы на официальном сайте правительства страны.

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«El Petro — это будущее Венесуэлы и мира», — заявил Мадуро.

О готовности Венесуэлы создать собственную криптовалюту Мадуро сообщал еще в декабре 2017 года. По его словам, вместе с запуском криптовалюты страна обретет «денежный суверенитет» и преодолеет финансовую блокаду в виде санкций США и других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2018 г. в Венесуэле была выпущена собственная криптовалюта El Petro. Криптовалюта, в соответствии с анонсами правительства страны, обеспечена природными ресурсами, добываемыми в Венесуэле, а именно алмазами, золотом и нефтью.

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