Москва, 27 февраля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В 2017 году нарушители антитабачного законодательства заплатили штрафов на сумму в 124 млн рублей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Штрафы

Всего в 2017 году к ответственности по ст. 6.24, 6.25, 14.3.1, 14.53 КоАП РФ привлекли 12,6 тыс. граждан России. Из них оштрафовали 4 тыс. человек.

К ответственности привлекли 2,2 тыс. юридических лиц, 3,3 тыс. работников организаций-продавцов табачной продукции и 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Общая сумма назначенных административных штрафов составила порядка 124 млн. рублей. Предупреждения получили 1,9 тыс. нарушителей.

Роспотребнадзор продолжает осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Антитабачные нормы начали действовать 15 ноября 2013 года. С этого времени к ответственности были привлечены более 64 тыс. правонарушителей, из них 8 тыс. — юридические лица.