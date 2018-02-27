Пекин, 27 февраля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Китайские скоростные поезда могут в будущем стать беспилотными и двигаться со скоростью 600 км/ч, будучи снабжены высокоскоростным интернетом, сообщает 27 февраля газета China Daily.

Скоростной поезд. Китай

Член Китайской академии инженерии Дин Жунцзюнь, являющийся по совместительству одним из ключевых ученых, стоящих за разработкой китайских скоростных поездов Fuxing, отмечает, что большинство из этих нововведений будут внедрены уже в течение ближайшего десятилетия.

Поезда Fuxing дебютировали в Китае в конце 2017 года на линии Пекин — Шанхай и в настоящее время имеют рабочую скорость 350 км/ч, обеспечивая самую высокую скорость перемещения в мире для поездов этого класса.

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В настоящий момент, по информации китайского железнодорожного монополиста China Railway Corporation, эти поезда запущены по направлениям между десятками крупнейших городов Поднебесной: от столицы провинции Сычуань города Чэнду до одного из крупнейших городов провинции Гуандун города Шэньчжэнь.

Китайские специалисты в настоящее время занимаются разработкой новой модели поезда Fuxing, который сможет быть пригоден для перемещения на железнодорожном полотне разной ширины на скоростях до 400 км/ч.

«Новые поезда могут быть эффективно использованы в России или странах вдоль «Нового шелкового пути» на железнодорожных полотнах различной ширины», — отметил Дин, добавив, что новая модель будет запущена в эксплуатацию уже в течение пяти лет.

В течение ближайших десяти лет Китай запустит скоростной поезд со скоростью передвижения 600 км/ч, что даст преимущество над существующими поездами на магнитной подушке в два раза.

Китайские инженеры также планируют сделать поезда будущего более комфортными, обеспечив больше пространства для ног во всех вагонах, обеспечить более мощный интернет и высококлассные места с развлекательными системами, а также окнами, которые могли бы менять цвет или служить экранами для просмотра фильмов.

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Искусственный интеллект также станет частью поездов будущего в Китае. Различные гаджеты вроде сканеров будут автоматически проверять билеты и снимать оплату при подъеме пассажиров на борт поезда или при выходе с него, что сделает билеты ненужными.

Поезда также будут оснащены продвинутыми системами предсказания аномальных условий и автоматически замедлять движение поезда в случае непредвиденной ситуации, отмечает Дин. Такие системы уже будут доступны в течение трех лет.

«Все эти новые функции потребуют новых решений, нового оборудования и программного обеспечения для безопасной и эффективной работы, что является довольно серьёзным вызовом», — подметил инженер, добавив, что он все же смотрит на вещи более оптимистично, поскольку Китай обладает «ведущим мировым опытом в строительстве скоростных поездов», а также «превосходной командой» из более чем 1,5 тыс. высококвалифицированных ученых, работающих в поле.

Напомним, что, согласно статистике China Railway Corporation, в настоящий момент сеть высокоскоростных железных дорог в Китае насчитывает 25 тыс. км путей, занимая почти 60% таких путей в мире.