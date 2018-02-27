Брюссель, 27 февраля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Молдавия и НАТО намерены развивать сотрудничество и инициировать новые совместные проекты. Об этом, как сообщили в пресс-службе МИД Молдавии, шла речь на прошедшей в Брюсселе встрече главы МИД Молдавии Тудора Ульяновского с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Молдавский министр подтвердил заинтересованность Кишинева в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО «на основе принципа нейтралитета Республики Молдова».

Он высказал заинтересованность Молдавии «в помощи НАТО, особенно в рамках Инициативы об укреплении оборонного потенциала и Платформы по взаимодействию, и включении в пакет DCB новой сферы сотрудничества — повышения уровня готовности к ситуациям гражданской обороны».

Ульяновский также напомнил, что недавно в Кишиневе открылось представительство НАТО, что вывело взаимодействие на новый уровень.

В свою очередь, заместитель генсека НАТО заявила о поддержке альянсом «суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова» и выразила готовность Организации Североатлантического договора и впредь оказывать поддержку Молдавии. Гетемюллер отметила «вклад Республики Молдова в укрепление стабильности и международной безопасности» посредством откомандирования военного контингента в рамках операции KFOR в Косово.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия согласно конституции является нейтральным государством, однако этот принцип регулярно нарушается молдавскими властями.