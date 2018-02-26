Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Гайзер

13:30 26 февраля в Замоскворецком суде Москвы проходит очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, группы чиновников и предпринимателей из Москвы и Коми, организовавших, по данным следствия, преступное сообщество, которое причастно к ряду эпизодов незаконного присвоения имущества и взяточничества. Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин стал главным организатором и руководителем сообщества. Среди наиболее крупных сделок ОПС — присвоение 100% акций принадлежащего республике ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей. В частности, по данным следствия, на основе фиктивного отчёта об оценке входящие в ОПС чиновники смогли успешно провести сделку по продаже республиканскому ОАО «Фонд поддержки инвестиционного развития РК» 98% доли ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» по завышенной цене.

13:47 В прошлый раз, 19 февраля, состоялся допрос экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, который пошёл на сделку со следствием и который фигурирует в деле в качестве «казначея» неформального бюджета ОПС. В частности, свидетель рассказал о том, что порядка 80% и более неформального бюджета расходовалось на выборные кампании всех уровней власти. Данные по финансам представляли собой аналог бухгалтерской отчетности: два столбика с «поступлениями» и «платежами» соответственно. Читайте также: Суд над Гайзером и его командой: трансляция REGNUM По его словам, в ОПС практиковались как ежемесячные, так и единовременные выплаты. Ежемесячные статьи расходов включали в себя доплаты конкретным сотрудникам. Так, например, в ходе опроса выяснилось, что ВладимирТорлопов (член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, предшественник Гайзера на посту главы региона) получал 1,5 млн рублей в месяц. Оттуда же получали деньги Павел Орда (бывший «казнечеем» до Ромаданова), председатель Контрольно-счетной палаты Михаил Евдокимов и председатель Избирательной комиссии Коми Елена Шабаршина. Работа с неформальным бюджетом велась Ромадановым при взаимодействии с Алексеем Соколовым. Например, сумма на доплаты конкретным людям расфасовывалась по конвертам Соколовым, затем они передавались Ромаданову, а потом — Алексею Чернову (заместитель Гайзера). Подарки аккумулировались у самого Ромаданова — их покупали его помощники, а затем передавали ему. Кроме того, Ромаданов рассказал о роли в ОПС бывшего сенатора от Коми Евгения Самойлова. Он был держателем в пользу Зарубина 55% СЛВК и ряда важнейших градообразующих предприятий республики. В последние годы в отношениях с другими чиновниками, входящими в предполагаемое ОПС, у Самойлова наметился серьёзный разлад: он довёл множество предприятий до банкротства, залез в долги и пристрастился к спиртному. При этом Ромаданов указал, что Алексей Чернов оказал значительную финансовую помощь предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за действий менеджмента, подконтрольного Самойлову.

13:47 До этого также показания давал заключивший сделку со следствием фигурант дела Демьян Москвин. Он рассказал о том, как занимался ведением финансовой отчётности ОПС, предоставив суду соответствующие таблицы. По его словам, деньги участникам группы передавались траншами по много раз через цепочку посредников.

14:27 Заседание до сих пор не началось. Большинство адвокатов на месте, но подсудимых ещё нет.

14:52 Заводят подсудимых. Заседание началось.

14:52 Прокуроры собираются оглашать протоколы следственных действий, но адвокаты протестуют и требуют обоснования. Такое решение принято прокурорами из-за того, что сегодня продолжить допрос Ромаданова не удалось — по какой-то причине его не доставили.

14:56 Прокурор приступил к зачитыванию материалов. Как обычно, прокуроров практически не слышно, да и читают они довольно монотонно и тихо.

15:05 Слушаем постановление о возбуждении уголовного дела. Прокурор часто делает паузы, а адвокаты о чём-то периодически переговариваются с подсудимыми.

15:06 Прокурор читает материалы выборочно, порой делая паузы и подолгу перелистывая страницы. Адвокат Гиголян уточнял, почему пропущен один из томов — Непорожный ответил, что просто отложил.

15:22 Адвокат Чернова — Гиголян сделал замечание, касающееся, по-видимому, оценки операций «Агрохолдинга» с основными предприятиями, фигурирующими деле. По его словам, «специалист вышел за пределы своей компетенции». «Ответы, полученные по нашему допросу свидетельствуют о том, что методика специалиста не соответствует общепринятым методикам, а такое исследование не могло быть проведено, так как никто кроме владельцев предприятия не может знать о намерениях (руководства)», — заявил Гиголян. Гиголян пытался уточнить, что за документ зачитывает Непорожный, но, похоже, прокурор не обращает внимания.

15:23 Тем временем Непорожный продолжает читать некие документы, в которых упоминается о займах между предприятиями предполагаемой ОПС и указывается, что сделки касательно ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» носят фиктивный характер…

15:26 Прокурор продолжает зачитывать факты об операциях «Метлизинга», о переводе средств со счетов «Агрохолдинга» и другие факты, которые перемежаются с оценками деятельности указанных организаций — не до конца понятно, чьими.

15:39 «Поскольку сторона обвинения ссылается на документы, никак не углубляясь в содержание этих документов… мы хотели бы указать, что документы с листов 104 по 126, а именно инфописьмо исполняющего обязанности руководителя ведомства по финансовому мониторингу в УФСБ по Коми», — отметил Гиголян. В этом информационном письме в последнем абзаце указано, что сведения Росфинмониторинга носят информационный характер и требуют проверки на основе исходных платёжных документов. Однако такое исследование сделано не было ни тогда, ни представлено по итогам исследования в суд, указал адвокат. «Результат не является результатом самостоятельного исследования на основе первичных документов. Сведения, которые были предоставлены — это всего лишь точка зрения правоохранительных органов… Соответственно, какое доказательное значение может иметь данная информационная справка, мы так и не поняли», — заявил Гиголян. Адвокат Веселова, в свою очередь, добавила, что выводы делаются исключительно по ОРД (оперативно-разыскной деятельности).

15:54 Сегодня, кстати, нет адвоката Гайзера Вячеслава Леонтьева. Вместо него с адвокатом Евмениной сидит другой защитник.

16:08 Прокурор перечисляет множество оперативных справок и других документов, приобщённых к делу. Пока что ничего нового или неожиданного.

16:10 Гиголян сделал замечание по поводу того, как прокуроры представляют материалы дела, связанные с прослушкой телефонных разговоров. «Защита полагает, что таким образом изучать важнейшие материалы дела без расшифровки телефонных разговоров, в которых содержится информация о невиновности наших подзащитных, на которую мы обращали внимание во время допросов, о чём Чернов делал заявления… невозможно. На все наши ходатайства мы получали необоснованные отказы», — заявил Гиголян. «Мы полагаем, что в этой ситуации вынуждены ходатайствовать перед судом исследовать данные материалы дополнительно», — подчеркнул защитник и отметил, что адвокаты обязательно поднимут этот вопрос при изучении материалов дела с их стороны.

16:12 В любом случае, ход процесса протесты адвокатов не поменяли — судья решила, что гособвинители должны излагать в своей части материалы так, как считают нужным. Между тем адвокаты Либензона, в свою очередь, заявили, что в одном из документов была перепутана должность их подзащитного.

17:06 Прослушивание информации по материалам дела продолжается. Защитники Либензона ещё раз сделали уточнение о том, что Либензон вовсе не участвовал в управлении «Метлизингом», о чём свидетельствует озвученная переписка с Фаерштейном.

17:10 Адвокат Гиголян, ссылаясь на одну из выписок, указывает, что был зарегистрирован переход права собственности компании «Инари», когда Хрузин находился под предварительным следствием, при этом Хрузин отрицает свою причастность к этому. «В данном случае имеет большое значение установление (данных) обстоятельств», — указал он. Прокурор Непорожный указал, что ходатайство ему непонятно, так как соответствующие документы адвокаты вправе запросить в обычном порядке. Гиголян, в свою очередь, добавил, что у защиты есть основания считать, что происходит определённый «незаконный обмен собственности» во время следственных и судебных мероприятий. В отношении собственности господина Ромаданова также наблюдается подобная неопределённость, при этом в ходе допроса адвокатам так и не удалось дойти до средств, которые ему подконтрольны. Установление обстоятельств может создать более благоприятные условия для разбирательства, подчеркнул Гиголян.

17:11 Судья приняла ходатайство адвокатов, похоже, что по этому вопросу будет проведено отдельное судебное заседание.

17:19 Адвокат Закалюжный пояснил журналистам, что вопрос перехода средств и самой компании «Инари» от Хрузина должен быть рассмотрен отдельно, так как факт передачи прав собственности произошёл уже после того, как началось текущее уголовное дело. При этом, разумеется, счета компании «Инари» по какой-то причине не были арестованы. Вопросы о изменении прав собственности адвокаты готовят к допросу Ромаданова, который, как ожидается, состоится 28 февраля (заседание начнётся в 11:00). Причины, почему Ромаданова не привезли для продолжения допроса, адвокаты не знают — просто поставили перед фактом.