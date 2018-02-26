Маунтин-Вью, США, 26 февраля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Ошибку поисковой системы Google обнаружили пользователи, которые через мобильное приложение пытались выяснить, как отправить письмо бывшему президенту США Бараку Обаме, соответствующее обсуждение появилось на Reddit.

Puregoogle.ru Google

После отправления в Google поискового запроса «Отправить письмо Бараку Обаме» сервис вместо адекватных результатов показывал абракадабру — хаотичный набор символов.

Аналогичная ошибка возникала в случаях, когда поисковая фраза звучала иначе — «Как отправить письмо Бараку Обаме». Пользователи указывают, что проблема возникает в приложении для Android, в то время как программа IOS отображает выдачу вполне адекватно.

При этом указанная ошибка не влияла на работу приложения и не приводила к тому, что в случае отправления других запросов появлялась такая же абракадабра.

Ранее за злоупотребление доминированием на рынке и нарушение правил конкуренции и антимонопольного законодательства американский интернет-гигант получил штраф в размере £2,1 млрд.

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