Москва, 26 февраля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Российская валюта 22 февраля продолжила восстановление и по итогам торговой недели вышла во флэт, отыграв потери, понесенные в первой половине недели. Доллар коснулся минимумов в районе 56,20 рубля в рамках коррекции в направлении уровня 56 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорек Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Под конец недели рубль ощутил себя в более уверенном положении. Во-первых, сошел на нет позитивный эффект для доллара со стороны «ястребиного» протокола ФРС.

Во-вторых, цены на нефть вернулись к росту благодаря сокращению запасов и добычи в США.

В-третьих, валюта ощущает на себе поддержку налогового периода, пик которого придется на ближайшие дни.

И, наконец, на стороне рубля сыграли позитивные ожидания относительно решения ведущих рейтинговых агентств по рейтингу России», — пояснил эксперт.

Это ожидания оправдались. S&P вернуло стране суверенный кредитный рейтинг инвестиционной категории, повысив его на одну позицию, с ВВВ — до ВВ+ со стабильным прогнозом. Агентство Fitch, как и предполагалось, оставило рейтинг на уровне BBB — с позитивным прогнозом.

«Несмотря на то, что такой исход был ожидаемым и преимущественно заложен в цены, сам факт улучшения оценки рейтинга может повысить привлекательность рублевых активов в глазах нерезидентов», — полагает Ковалев.

Этот фактор вкупе с улучшениями настроений на рынке нефти и пиковыми налоговыми выплатами способны укрепить позиции «россиянина» в ближайшие дни.

«Первичной целью в рамках такого сценария является отметка 56 рублей. Далее ближайшая поддержка ожидается на 55,70 рубля», — считает эксперт.

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