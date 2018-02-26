Киев, 26 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. У Украины сегодня нет друзей, заявил 25 февраля депутат верховной рады, глава партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, действия украинских властей привели к тому, что Украина осталась без друзей во внешнеполитическом пространстве. Депутат отметил, что рано или поздно Киеву придется налаживать с окружающими его странами отношения, сначала — рабочие, а потом — дружеские.

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Также Рабинович подчеркнул, что с Россией Украине в ближайшее время создать нормальные отношения не получится.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2013—2014 годах новая киевская власть объявила о разрыве отношений с Россией по многим пунктам: торговля, культурный обмен, образовательные программы, промышленные проекты и другие.

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Однако реально Россия продолжает оставаться одним из крупнейших торговых партнеров для Киева, хотя это и не афишируется. Так, в 2017 году Москва поставила больше всего угля на Украину по сравнению с другими экспортерами угля.