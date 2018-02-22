«Почему Украина не высылает агентов Венгрии?»

Станислав Стремидловский, , 08:55 — REGNUM

Три из трех венгерских организаций Украины отказались от консультаций в министерстве образования в связи с законом, который их сильно беспокоит, пишет «Сіверщина» (Чернигов). Объяснить это можно только тем, что указанные организации на самом деле подыгрывают правительству Венгрии в создании давления на правительство Украины. И вот здесь, наконец, скажем то, чего избегали с начала возникновения этой конфликтной ситуации. Украинская власть, демонстрируя готовность к диалогу и компромиссу, очень неудовлетворительно пользуется такими аргументами, как высылкой в Венгрию агентов ее спецслужб, возвращением конфискованных или арестованных средств венгерских организаций Украины, полученных из Венгрии в обход украинского законодательства, заключением мировых соглашений с руководителями этих организаций, обвиненными в финансовых преступлениях и нарушениях и другими подобными способами убеждения. Иногда желание диалога одной стороны мало. Надо, чтобы и другая сторона этого хотела.

17 февраля в Будапеште состоялся «День семьи Карпатского бассейна» с участием представителей зарубежных венгров с Украины, из Румынии и Словакии, передает Mukachevo.net (Мукачево). «Цель нашего правительства — способствовать тому, чтобы дети из семей смешанных браков посещали венгерские дошкольные заведения, в противном случае они будут «потерянными» для венгерской нации», — отметил в своем выступлении Янош Арпад Потап, госсекретарь по национальной политике Венгрии. По его словам, за пределами страны только в странах Карпатского бассейна проживает 2−2,5 млн венгров. Для правительства Венгрии важно, чтобы венгры за рубежом сохраняли свою идентичность. Для этого правительство поддерживает увеличение рождаемости детей в семьях венгров и смешанных браках. Принято решение о финансировании медицинских и учебных заведений, в том числе дошкольных. Госсекретарь ожидает, что первые результаты, «большой бум», появятся уже в 2018—2019 годах. Однако хотя Будапешт хочет, чтобы венгры оставались там, где родились, есть трудовая миграция. Так, Ливия Балог, председатель КМКС Ужгородского района, сообщила, что 17−18 тысяч венгров из Закарпатья работают, а 2000−2500 студентов учатся за границей. Согласно опросу, 50% трудовых мигрантов выбирает Венгрию, а примерно 30% идет в Чехию. Балог также отметила, что после начала конфликта на востоке Украины венгры Закарпатья столкнулись с проблемой ассимиляции. В частности, новый закон об образовании, принятый Верховной радой Украины прошлой осенью, способен практически уничтожить образовательные учреждения, где обучение происходит на венгерском языке. Она поблагодарила правительство Венгрии за решительную позицию и защиту интересов зарубежных венгров в этом вопросе.

«Я очень люблю отдыхать на Закарпатье, особенно в местах компактного проживания венгров, — рассказывает колумнист портала Zaxid.net (Львов). — И в этот раз чего-то неожиданного не ожидалось. Хотелось только почувствовать, как сказалось на настроениях местного населения принятие Верховной радой Украины закона об образовании, по которому национальные меньшинства будут получать образование в школах только на украинском языке. А также было интересно, как повлияла непримиримая позиция Венгрии по этому закону на настроения местного венгерского населения. Так вот, в этих районах выросли целые поколения, которые не владеют ни одним другим языком, кроме венгерского. Они просто не нуждаются, поскольку душой и телом связаны с Венгрией. В этом не было бы ничего плохого, если бы при этом наблюдалась хоть какая-то лояльность к Украине. Но лояльности никакой. Венгерское меньшинство в Закарпатье живет своей герметичной жизнью. Венгры имеют по два паспорта: украинский и венгерский. Смотрят и слушают венгерские телеканалы и радиостанции. Из-за языковой сложности трудно мониторить содержательное наполнение этих источников информации, но можно только догадываться, когда чуть ли не весь персонал ресторана подбегает к телевизору, чтобы послушать новости, где меняются портреты Виктора Орбана и Владимира Путина. О путинофильстве в современной Венгрии, евроскептических и националистических настроениях, шельмовании Джорджа Сороса как олицетворения мировой либеральной закулисы даже не приходится говорить. Вызывает беспокойство слепая вера и доверие украинских венгров к такой политике. Нынешняя Венгрия питается надеждой, что с помощью Путина отберет назад «свои» территории в Румынии, Словакии и на Украине. Но если Румыния и Словакия являются членами Европейского союза, то внеблоковая Украина, да еще в состоянии войны с Россией, больше предоставляется потенциальной жертвой. Если тактика с раздачей венгерского гражданства и паспортов в Румынии и Словакии не могла быть эффективной, то на Украине она уже привела к образованию целых анклавов, неподконтрольных украинской власти. А если есть договоренность с Путиным, то в Венгрии «при случае» может легко появиться соблазн защитить оружием «соотечественников» где-то в Берегово и Виноградове. Раздача румынских паспортов на Буковине, так называемая «карта поляка», и венгерская паспортизация Закарпатья — проблемы одного плана. И здесь речь идет не столько о внешней агрессии, сколько о том, что таким образом выкачиваются из Украины человеческие ресурсы. Без которых и так слабая Украина может просто не выдержать».

Польский город-побратим переманивает ивано-франковских выпускников, констатирует «Курс» (Ивано-Франковск). Представители Люблина просят городскую власть Ивано-Франковска организовать встречу с 500 выпускниками школ города. Она должна состояться в марте, о чем сообщил заместитель городского председателя Ивано-Франковска Богдан Билык. «Будут агитировать учащихся ехать учиться в Польшу, обещают стипендию. Многие студенты могут не вернуться», — сказал Билык. По его словам, в Ивано-Франковске сейчас не хватает рабочих кадров, но люди, которые выехали за границу 8−10 лет назад, уже начинают возвращаться. И основная задача города — удержать их. «Мы должны дать им возможность начать бизнес. Это наши маленькие инвесторы», — сказал Билык.

Галичина — это вам не «Малопольша»! С таким резким заявлением, передает «Галичина» (Ивано-Франковск), выступила Украинская Галицкая партия (УГП), отреагировав на действия польского парламента. Польские шовинисты начали гибридную войну с Украиной, говорится в заявлении УГП. Так она оценивает поправки в закон об Институте исторической памяти Польши. «В обновленном законе появляется недопустимый шовинистический термин «Малопольша», под которыми авторы закона понимают территорию Галичины. Мы убеждены, что это первый шаг к потенциальным территориальным посягательствам Польши, ведь события на востоке Украины развивались по такому же сценарию и с использованием аналогичного термина «Новороссия». Галичина, в прошлом временно оккупированная Польшей, была, есть и будет неотъемлемой частью Украины», — говорится в документе, который распространяет Украинская Галицкая партия. Партийцы призывают украинский парламент, правительство и президента обратиться в Венецианскую комиссию с предложением провести правовой анализ принятых поправок, а также в Европейский суд по правам человека — осудить нормативный акт, нарушающий права украинцев. Еще одно обращение УГП предлагает направить от имени Украины в руководящие органы Евросоюза, которые должны предотвратить ситуации, когда за «неправильные», по мнению поляков, исторические высказывания украинца могут блокировать въезд в Шенгенскую зону через территорию Республики Польша. «К власти в Польше пришла партия, которая имеет отчетливо имперские взгляды, она готовилась к принятию этого закона уже давно. В 2013 году в Варшаве построили памятник жертвам Волынской резни. Наш президент, когда приезжал туда, извинялся от имени украинцев перед поляками. Польский президент не извинился перед украинцами за аналогичные действия поляков. Нынешняя польская власть назвала Волынскую трагедию геноцидом поляков. В то время как Украина искала примирения. Ну и теперь приняли эти поправки. Украина наконец должна отреагировать», — убеждена член УГП, исследователь украинской истории Ирина Магрицкая.

Более 70 млн долларов ушло на закупку трамваев из Польши, которая агрессивно относится к Украине. Как информирует «За Збручем» (Тернополь), возмущение этим фактом высказал депутат от партии «Свобода» Михаил Головко. Он считает, что потраченные средства были использованы нерационально и «пошли не на благо нашей страны, а на благо недоброжелательного к Украине государства. На эти деньги можно было создать для украинцев немало рабочих мест и обеспечить предприятия заказами. Ведь можно было купить транспорт, например, у львовского предприятия. Но эти средства будут потрачены на новые рабочие места для жителей соседней страны. Кстати, наш сосед — Польша — на сегодняшний день довольно агрессивно относится к Украине, в негативном свете показывая наших героев».

Гороховский городской и Турийский поселковый совет приняли решение вывешивать красно-черный («бандеровский») флаг, передают «Волинські Новини» (Луцк). Проект решения об использовании «революционного» флага ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории города Горохова внес на рассмотрение сессии председатель фракции «Свобода» в Гороховском городском совете Виктор Магурчак. На сессии присутствовали представители национально-патриотической общественности города и района, ветераны ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воины «российско-украинской» войны на Востоке Украины, патриотическая молодежь, депутаты районного совета. Проголосовать за соответствующее решение депутатов городского совета призвали легендарная связная УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Волыни Тамара Криштальская и ветеран УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Павел Ивчук. Решение было принято практически единогласно (воздержался один депутат). В Турийском поселковом совете соответствующий проект решения вывешивать красно-черный флаг инициировал председатель Турийской районной организации «Свободы» Андрей Полячук. После обсуждения и дискуссии постановление было принято большинством голосов. Напомним, что 13 февраля решение вывешивать флаг национально-освободительной борьбы украинцев принял Камень-Каширский городской совет, 15 февраля — Камень-Каширский и Рожищенский районные советы, а 16 февраля — Ратнивский районный совет.

16 февраля Полтавский областной совет принял постановление «Об обращении депутатов Полтавского областного совета к Полтавской областной государственной администрации и местным советам Полтавской области с рекомендацией принять меры для прекращения публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений, трансляции кинофильмов и музыки, созданных на территории Российской Федерации — страны-«агрессора», сообщает «Полтавщина» (Полтава). Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета «свободовец» Анатолий Ханко так объяснил свое предложение: «Полтавский областной совет как представительный орган общих интересов территориальных общин сел, поселков, городов Полтавской области обязан совершать все возможные действия для повышения роли украинского языка как национальной ценности, расширения сферы его применения и защиты права каждого на развитие патриотической личности. Чем раньше избавимся от российского медиапродукта, тем быстрее перейдем на новый украинский, одержим победу над агрессором и восстановим Украину». За обращение проголосовал 51 депутат, против — 2, воздержались — 3, не голосовали — 8.

Концерт одесских артистов-антипутинцев в Берлине отменили, рассказывает «Таймер» (Одесса). «Русский дом науки и культуры в Берлине» отменил назначенный на 7 апреля спектакль «Поезд «Одесса-мама» с участием одесских артистов Олега Филимонова и Якова Гоппа. Такое решение в центре, существующем при поддержке посольства России в Германии и Россотрудничества, приняли после возникшего в социальных сетях скандала. Дело в том, что Филимонов и Гопп широко известны непримиримой критикой политики Российской Федерации и ее нынешнего руководства, в частности, по отношению к Украине. В этой ситуации проведение их концертов в финансируемом Россией центре выглядело бы, конечно, достаточно странно. По состоянию на 20 февраля спектакль «Поезд «Одесса-мама» исчез из анонсов на сайте «Русского дома». С сервиса продажи билетов Biletru. de также исчезла возможность приобрести билеты на спектакль 7 апреля. Проживающий в Германии одессит, активист Куликова поля Олег Музыка заявил, что диаспора в Германии намерена добиваться отмены спектакля «Поезд «Одесса-мама» и в других городах страны.

В Ужгороде националистическое движение «Карпатская сечь» взяло на себя карательную миссию. «Боевики накануне объявили набор в уличные банды, которые имеют целью патрулировать ужгородские улицы «с целью защиты обычных честных украинцев от вредных элементов современного общества», — пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). — Первой жертвой такого патрулирования стал психически неуравновешенный человек, который терроризировал своих соседей. Националисты выставили видео мести, на котором они бьют мужчину ногами, называя это «профилактическим воспитательным моментом». По этическим соображениям мы не будем размещать это видео. Оно вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые одобрительно комментировали уступок националистов, но большинство все-таки обвинило «Карпатскую Сечь» в неадекватности, потому что не националистам решать, кого наказывать, а кого миловать. Даже на примере явно психически больного человека, которым должны заниматься правоохранительные органы и врачи».