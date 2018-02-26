Москва, 26 февраля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Законопроект о работе коллекторов вносят в Госдуму депутаты фракции ЛДПР среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Предлагается закрепить в законе, что деятельность по взысканию просроченной задолженности иных лиц, не обладающих специальной правоспособностью, возможна только на основании агентского договора, договора поручения, оказания услуг или иного соглашения, предметом которого является осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности, — то есть без перехода прав кредитора по договору потребительского кредита (займа).

При этом возможность привлечения таких лиц должна быть прямо предусмотрена в кредитном договоре, полагают депутаты.

Что касается уступки по кредитным договорам, то они считают целесообразным установить возможность уступки прав при согласии должника на уступку прав по кредиту, а также в случае, если новым кредитором будет являться кредитная организация или некредитная финансовая организация.

Одновременно парламентарии предлагают ограничить перечень способов взаимодействия должника и кредитора при возврате просроченной задолженности.

Сейчас закон предполагает не только личные встречи, звонки, сообщения и письма, но и «иные способы взаимодействия» с должником. Анализ практики правоприменения нового закона, в том числе судебной, показал, что, возможность использования иных, не установленных законом способов взаимодействия с должником, фактически ведет к произволу со стороны кредиторов и возможности обхода законодательства о защите прав физических лиц при взыскании задолженности, указали в ЛДПР. Авторы законопроекта предлагают вообще исключить возможность использования других способов, поскольку это существенно ограничит возможные злоупотребления со стороны кредитных организаций, особенно микрофинансовых.

Кроме того, депутаты намерены защитить права третьих лиц, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, при осуществлении взаимодействия при возврате просроченной задолженности. На практике возникает такая ситуация, что должник без ведома третьего лица указывает его персональные данные (фамилию, имя, отчество, телефон, а иногда и адрес, и паспортные данные), затем при возникновении просроченной задолженности должник отключает телефон, а третье лицо без своего согласия становится заложником ситуации, когда его вовлекают в деятельности по возврату задолженности, отмечают парламентарии. Они полагают, что подобные действия должны проводиться только с письменного согласия третьего лица, поскольку в данной ситуации оно претерпевает неудобства и определенное психологическое воздействие, не будучи стороной по кредитному договору.