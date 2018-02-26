Москва, 26 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Самое низкое значение температуры воздуха за зиму 2017/2018 зафиксировано в Москве в ночь на 26 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, в районе главной московской метеостанции на ВДНХ столбики термометров опустились до минус 19,8 градуса. При этом предыдущий температурный рекорд был установлен днем ранее — минус 18,8 градуса.

Отметим, что абсолютный рекорд для 26 февраля отмечался в Москве в ночь в 1929 году, когда температура наружного воздуха опускалась до минус 29,3 градуса.

Сегодняшний день будет облачным, воздух днем прогреется до минус 14−16 градусов, а ближайшей ночью температура вновь снизится до уровня 22−24 градусов.

В связи с рекордным похолоданием в конце февраля, Гидрометцентр с 22 февраля объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности.

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