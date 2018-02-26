Иерусалим, 26 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Сбор на общую сумму более $180 млн в качестве налога на недвижимость намерена взыскать с христианских конфессий мэрия Иерусалима, соответствующее заявление сделал мэр Нир Баркат.

James Emery Храм Гроба Господня. Иерусалим

По его словам, субсидируя налоги с недвижимости, город за несколько лет накопил более 650 млн шекелей (10,5 млрд рублей), поэтому для снижения нагрузки на бюджет муниципалитет принял решение отказаться от дальнейшего субсидирования долга.

Во исполнение намерений городские власти потребовали от христианских конфессий уплату муниципальных налогов со всей недвижимости, кроме непосредственно церквей, и начали аресты их счетов с требованием погашения неустойки за предыдущие годы.

«В Иерусалиме все равны перед законом — христиане, мусульмане и иудеи. Храм гроба Господня, как и все иерусалимские церкви, синагоги и мечети, освобожден от муниципального налога. Никаких изменений в этом отношении нет», — сказал Баркат.

По его словам, коммерческие здания, такие, как гостиницы, торговые и офисные помещения, облагаются муниципальным налогом, независимо от того, кто ими владеет, поэтому недвижимость конфессий должна быть к ним приравнена.

В свою очередь руководители религиозных конфессий уже обвинили власти Иерусалима в нарушении многолетнего «статус-кво» и закрыли для посещения паломниками и туристами Храм гроба Господня — одну из главных святынь христианства, которая воздвигнута на месте, где был казнен, похоронен и воскрес Иисус.