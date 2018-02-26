Хабаровск, 26 февраля, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман проведет 12 лет в колонии общего режима за хищение средств, выделенных на строительство объектов космодрома «Восточный». Такое решение вынес Дальневосточный окружной военный суд.

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Кроме того, Хризман, признанный виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома, выплатит штраф в размере 1,5 млн рублей, передает «5 канал». Суммарный ущерб от хищений превысил 5 млрд рублей.

К лишению свободы с отбыванием наказания в колонии приговорены и другие фигуранты дела. Бывший спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов — к шести годам, сын экс-главы «Дальспецстроя» Михаил Хризман — к пяти с половиной, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин — к семи годам колонии.

Как установило следствие, в период с 2006 по 2009 год почти 106 млн рублей, принадлежащих «Дальспецстрою», были похищены обвиняемыми. Хризман и Ашихмин, злоупотребляя должностными полномочиями, использовали авансы по контрактам на цели, не имеющие отношения к строительству объектов космодрома.