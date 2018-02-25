Москва, 25 февраля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений на юго-западе Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

The-village.ru Оружие

Трагедия произошла в воскресенье, 25 февраля, на улице Бакинских Комиссаров.

«На улице Бакинских Комиссаров неизвестный застрелил мужчину», — сказал источник.

Злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также: На Ставрополье отец случайно застрелил сына

А также: Под Ярославлем застрелили бизнесмена