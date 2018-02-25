Москва, 25 февраля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Госдуме горды победой российских хоккеистов в матче с командой Германии на Олимпиаде — после травли спортсмены доказали свое безусловное лидерство.

Dmitry Rozhkov Сергей Железняк

Сборная России по хоккею победила Германию со счетом 4:3 и завоевала золотые медали

«Символичным и драматичным «получился хоккейный финал нынешней Олимпиады, несмотря на все неприятности и козни, которые устраивали нашим олимпийцам. Чистая и заслуженная победа, вернувшая нашей стране хоккейное золото. Горд за наших хоккеистов, так же, как наших фигуристок и победителей в других видах спорта. После всей травли и несправедливости они доказали свое безусловное лидерство», — отметил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») в соцсети.

При этом, по мнению парламентария, к самой организации олимпиад и олимпийскому чиновничеству серьезных претензий остается очень много. Система требует кардинальных реформ и нам необходимо их инициировать вместе с другими странами-единомышленниками, а не дожидаться западной снисходительности и благосклонности, полагает Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет. В составе команды отличились Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев забросили шайбы Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).