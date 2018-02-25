Москва, 25 февраля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил команду России с победой в финале хоккейного турнира в Пхенчхане.

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Сборная России по хоккею победила Германию в финальном матче олимпийского турнира в Пхенчхане со счетом 4:3 и завоевала золотые медали Игр впервые с 1992 года.

«Уверен, эта игра станет одной из ярких страниц Олимпиады-2018 и войдет в историю Олимпийского движения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет. В последний раз сборная России играла в решающем матче Олимпиады в 1998 году и тогда уступила Чехии. Титул олимпийского чемпиона отечественная команда в последний раз завоевывали в 1992 году, когда команда также выступала под олимпийским флагом. В финале Олимпиады в Альбервилле Объединенная команда переиграла со счетом 3:1 Канаду.