Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Крупнейшая в США газетаNew York Post явно разочарована тем, что олимпийские хоккеисты из России одержали внушительную победу в XXIII зимних Олимпийских играх и завоевали золотую медаль. Статья с провокационным заголовком «Команда без страны выиграла хоккейное золото» была опубликована сегодня, 25 февраля, на сайте New York Post.

Ядовитая змея

Авторы статьи пытаются всячески поддеть олимпийских хоккеистов из России, указывая на то, что они выступали без государственного флага, без национального гимна и без государственных гербов на своей форме.

Также New York Post всячески пытается подчеркнуть якобы второстепенность олимпийского хоккейного турнира, так как на него не поехали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Приводятся слова тренера сборной США Тони Гранато, который считает, что сборная олимпийских хоккеистов из России якобы играет примерно на уровне 20-й команды в рейтинге НХЛ.

Стоит отметить, что НХЛ впервые с 1994 года не отпустила иностранных игроков в их национальные сборные на период Олимпийских игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпийские хоккеисты из России в упорной борьбе одолели национальную сборную Германии и завоевали золотую медаль XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Примечательно, что сборная США по хоккею медалей на Олимпиаде не выиграла.