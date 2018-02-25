Пекин, 25 февраля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Китая (КПК) предложила внести изменения в конституцию Китайской Народной Республики и изменить срок полномочий председателя страны. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает агентство «Синьхуа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНР

Сообщается, что Коммунистическая партия Китая предлагает убрать из конституции республики ограничение, которое не дает находится на посту председателя, а также занимать пост вице-председателя КНР одному человеку более двух сроков подряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая принял решение внести изменения в конституцию КНР. Планируется, что в основной закон республики будет внесено имя Си Цзиньпина — нынешнего председателя КНР, а также будут упомянуты его идеи «социализма с китайскими чертами».

Также главный документ страны дополнит статья о создании специального антикоррупционного органа, подотчётного только высшему руководству государства.

Напомним, сейчас в КНР действует конституция, принятая в 1982 году. Последний раз поправки в неё вносились в 2004-м, когда в основном законе страны были закреплены гарантии частной собственности и соблюдения прав человека. Изменять конституцию КНР может только Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), сессия которого запланирована на март 2018 года.

Изменение конституции в Китае знаменует собой серьезные изменения в правящей элите республики. Ранее в неё добавляли лишь идеи Дэн Сяопина — великого китайского реформатора, который фактически создал современный Китай. Также в конституцию добавлялись некоторые формулировки Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, но без включения их фамилий. Таким образом впервые со времён Дэн Сяопина в конституции будет прописана новая фамилия.

Что касается отмены ограничений на количество сроков пребывания одного человека на высшем государственном посту, то это еще более важное изменение, так как именно это ограничение обеспечивало ротацию элиты Китая и не приводило к «застою». Благодаря этой ротации, в Коммунистическом Китае сменилось «пять поколений» руководства.

Стоит отметить, что ряд политологов относят Си Цзиньпина к так называемой «Шанхайской» элитной группе, которая весьма скептически относится к идеям социализма и коммунизма.