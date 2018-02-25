Вашингтон, 25 февраля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Матрос военно-морских сил США погиб в результате удара лопастью вертолета на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает CBS.

Defenseimagery.mil Вертолёт UH-1Y Venom

Сообщается, что военный получил удар от лопасти хвостового ротора вертолета Venom, когда тот находился на земле.

Матроса экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января этого года в штате Калифорния потерпел крушение военный вертолет ВВС США AH-64 Apache. Оба пилота погибли.