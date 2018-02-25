Пхенчхан, Южная Корея, 25 февраля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Олимпийские хоккеисты из России завоевали золотую медаль XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Финал турнира состоялся сегодня, 25 февраля.

Хоккей

Финальный счет матча составил 4:3 в пользу олимпийских хоккеистов из России.

В первом периоде российские хоккеисты смогла забить только одну шайбу, при чем за полсекунды до конца периода — отличился Вячеслав Войнов. На 30-й минуте игры германские хоккеисты смогли сравнять счет благодаря Феликсу Шюца.

Под конец игры борьба обострилась.

На 53-й минуте Никита Гусев вывел олимпийских хоккеистов из России вперед забив шайбу в ворота сборной Германии. Но уже через 10 секунд германцам удалось отыграться благодаря шайбе Доминика Кагуна.

На 56-й минуте Йонас Мюллер вывел сборную Германии вперед.

Ситуация была критической, но на 59-й минуте Гусев смог загнать шайбу в ворота соперников, при том, что олимпийские хоккеисты из России играли в меньшинстве — счет сравнялся.

Судьбу олимпийского золта решил Кирилл Капризов в овертайме — 4:3 — победа олимпийских хоккеистов из России.