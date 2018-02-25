Воронеж, 25 февраля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Бобровском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на дежурную часть отдела МВД по Бобровскому району.

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Сообщается, что у микроавтобуса, который следовал из Нальчика в Москву, на 630-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» возникли проблемы с двигателем. Микроавтобус остановился на обочине для ремонта и в этот момент в него врезался грузовик МАЗ.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли четверо пассажиров микроавтобуса. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательные службы.

На данный момент остальные 17 пассажиров рейсового микроавтобуса уже отправлены на другом автобусе далее по маршруту.