Сеул, 25 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет вновь рассмотрит вопрос о восстановлении в правах Олимпийского комитета России в первых числах марта после завершения XXIII зимних Олимпийских игр. Об этом сегодня, 25 февраля, заявила журналистам МОК Николь Хевертц.

Maksim Штаб-квартира МОК в Лозанне

Напомним, ранее сегодня исполнительный комитет МОК принял решение оставить в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России. По заявлению членов МОК, восстановление ОКР в правах произойдёт после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны «олимпийских атлетов из России» на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Хевертц заявила, что результаты анализа всех допинг-проб «олимпийских атлетов из России» на Играх в Пхенчхане будет представлен в течение нескольких дней.

«От 48 до 72 часов. В зависимости от вида спорта время проверки допинг-проб может быть немного длиннее обычного. Но в целом, мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб», — сказала Хевертц.

Спортивный функционер отметил, что процедура принятия решения о восстановлении членства ОКР в МОК проста и может быть проведена хоть по телефону.

«Так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе», — отметила Хевертц.