Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Российская сторона не допустит произвольной интерпретации гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом после принятия документа Совбезом заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Дипломат отметил, что публичные заявления «отдельных официальных лиц США» вызывают глубокую тревогу в связи с угрозами агрессии, направленными против суверенной Сирии.

«Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции», — заявил Небензя.

Ранее он пояснил, что Россия намерена работать со всеми сторонами конфликта в Сирии, добиваясь немедленного прекращения огня. Именно такой вариант является предпочтительным, однако стоит быть реалистами, отметил дипломат.

Небензя добавил, что стороны конфликта «должны работать», чтобы режим прекращения огня вступил в силу. Россия же со своей стороны готова подталкивать стороны к выполнению договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция 2401, требующая немедленного введения в Сирии 30-дневного гуманитарного перемирия, была принята Совбезом ООН 24 февраля. Пауза необходима для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки мирным жителям гуманитарных грузов и медицинской эвакуации тяжелобольных и получивших ранения. Режим прекращения огня не будет действовать в отношении террористических структур.

Проект резолюции был предложен в начале февраля представителями Швеции и Кувейта. В нем говорилось, что режим прекращения огня должен вступить в силу не позднее, чем через 72 часа после принятия документа. При этом через 48 часов после наступления перемирия предполагалось начать вывоз раненых и доставку грузов.

Российские дипломаты 22 февраля представили свои поправки. Они предложили не называть точные сроки начала перемирия, указав при этом, что столкновения должны быть остановлены как можно скорее.