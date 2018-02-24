Москва, 25 февраля, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Российский телеведущий Владимир Познер прервал участие в съемках на катарском телеканале «Аль-Джазира». О мотивах своего поступка он сообщил на официальном сайте Познер Online.

Dmitry Rozhkov Владимир Познер

Познер согласился участвовать в передаче, которая вышла в эфир на «Аль-Джазире» 23 февраля. Связь с ним осуществлялась посредством видеоконференции. 24 февраля на сайте телеканала появилось сообщение о том, что российский телеведущий покинул студию, отказавшись от участия в дебатах.

По словам Познера, ранее представители телеканала предложили ему участие в программе, полностью посвященной ситуации в России. Ведущий согласился на условиях, что дебатов между участниками не будет, вместо этого в эфире представят анализ текущей обстановки в России.

Предполагалось, что вместе с Познером в программе выступят журналист Михаил Зыгарь и профессор Нина Хрущева — внучка Никиты Хрущева, проживающая в Нью-Йорке. Однако в итоге на съемки пригласили главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и журналиста Владимира Кара-Мурзу.

«С самой первой минуты программы я понял, что «вляпался»: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие «кагэбэшник» Путин, то есть тон был задан сразу же», — написал Познер.

Затем речь пошла о том, считать ли Россию демократией, отметил ведущий. После высказываний Альбац и Кара-Мурзы, который призвал Запад не признавать итоги предстоящих выборов, Познер заявил, что прекращает свое участие в съемках.

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», — добавил телеведущий.

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