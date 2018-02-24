Лондон, 24 февраля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На экваторе второго тайма Эшли Барнес вывел хозяев вперед, добив мяч в ворота — 1:0. Ассист записали на счет Джефа Хендрика. На 90-й минуте Маноло Габбьядини сравнял счет и вырвал ничейный результат для «святых» — 1:1.

Статистика матча («Бернли"/"Саутгемптон»)

Удары 5/10

Удары в створ 3/7

Владение 52%/48%

Фолы 7/12

Набрав 37 очков «Бернли» поднялся на 7-ю строчку, обогнав «Лестер» в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 27-ю очками выбрались из «зоны вылета».

Составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Уорд, Лонг, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Вествуд, Леннон, Барнес.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертранд, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Лемина, Редмонд, Каррильо.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Барнес — 90+1.

Голы: Барнес 67 — 1:0, Габбьядини 90 — 1:1.