Берлин, 24 февраля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Во время 68 Международного Берлинского кинофестиваля, проходящего в столице Германии с 15 по 25 февраля 2018 года, состоялось два предпремьерных показа давно ожидаемой полнометражной анимационной ленты «Гофманиада». Режиссер Станислав Соколов известен любителям современных кукольных мультфильмов по проекту «Шекспир: анимационные истории» (он поставил «Бурю» и «Зимнюю сказку»), полнометражному анимационному фильму о жизни Христа «Чудотворец». Над реализацией своей давней задумки Соколов работал более пятнадцати лет и, наконец, новое руководство «Союзмультфильма» сделало возможным завершение работы над «Гофманиадой» и представило этот уникальный проект международному сообществу.

Фото предоставлены пресс-службой студии «Союзмультфильм» «Гофманиада»

Берлинский фестиваль выбран для презентации фильма неслучайно. Символично, что именно на родине Э.Т.А. Гофмана начался экранный путь киноистории о жизни и творчестве немецкого писателя-романтика. Самый первый, закрытый, практически камерный показ состоялся в немецко-русском институте культуры в Дрездене, куда Станислав Соколов привез свою работу в качестве благодарности за помощь, которую ему оказали немецкие коллеги в процессе исследования жизни и творчества Гофмана.

В Берлине мультфильм был показан дважды. Первый, закрытый, сеанс прошел 18 февраля 2018 в рамках Европейского кинорынка (EFM). Его посетили продюсеры, отборщики фестивалей, журналисты, байеры и другие аккредитованные кинопрофессионалы. EFM в каком-то роде уникальный рынок, на котором можно обсудить возможности сотрудничества не только с кино‑ и телепрокатчиками, но и с представителями практически всех крупных фестивалей, которые ищут новые киноработы.

Фото предоставлены пресс-службой студии «Союзмультфильм» «Гофманиада» на рынке EFM

На второй показ, состоявшийся 22 февраля в Российском Доме науки и культуры, пришли представители русской общины Германии. Там же состоялась впечатляющая выставка персонажей «Гофманиады», изготовленных на киностудии «Союзмультфильм» по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина. Сотрудники студии привезли в Германию 35 кукол, несколько эскизов, 19 элементов декораций.

Фильм был довольно тепло принят публикой. Безусловно, «Гофманиада» является уникальным произведением искусства, уже вошедшим в историю мировой анимации как пример не только долгого и мучительного долгостроя, но и как памятник усердию, высокому мастерству и мужеству всей творческой команды под руководством опытного режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Станислава Соколова.

Отклики профессионалов были более противоречивыми. Непонятно, как этот «продукт» воспримут на рынке, настолько он необычен. Закономерный вопрос, возникающий у кинопрокатчиков, связан с возрастом целевой аудитории ленты: современные дети этот фильм смотреть вряд ли будут, значит, остается рассчитывать на молодежь, студентов и интеллигенцию. А это потенциально снижает доходы от продажи «семейных» билетов.

Фото предоставлены пресс-службой студии «Союзмультфильм» Кадр с логотипом

Что касается отборщиков фестивалей, чьи пристрастия в корне отличаются от критериев кинобизнесменов, необходимо отметить, что некоторые нашли фильм очень любопытным, невероятно красивым, но слегка затянутым. Журналисты же отметили удачный ки-арт: плакат с парящим Гофманом привлекал внимание участников кинорынка. Правда, не все их ожидания оправдались: слишком уж это необычный и штучный для нынешней киноиндустрии товар. Тем не менее, ряд кинофестивалей и прокатчиков уже проявили заинтересованность в показе «Гофманиады» на своих территориях, наибольший интерес исходит из стран азиатско-тихоокеанского региона.

Очевидно, о фильме будут еще много говорить и спорить все: зрители, критики, прокатчики… Но, думается, большинство из них сойдутся во мнении: визуальный ряд фильма просто завораживает — невозможно оторваться от созерцания выразительной пластики мастерски сделанных кукол, удивительных декораций, впечатляющих (а иногда — пугающих, как и положено героям Гофмана) персонажей, но витиевато построенный сюжет заставляет неискушенного зрителя изрядно поднапрячься. Фильм погружает в магический круг образов, в котором Гофман нередко превращается в своих героев и противостоит таинственным зловещим силам. На самом деле, драматургия «Гофманиады» абсолютно гармонична: все сюжетные линии взаимодополняют друг друга, каждый персонаж занимает свое место в запутанной, но, вместе с тем, стройной истории путешествия писателя по собственным воспоминаниям и фантазиям. Если посмотреть выпущенную восемь лет назад первую часть «Гофманиады» — короткометражку «Вероника» — становится очевиден мощный прорыв, совершенный авторами сценария и режиссером.

Фото предоставлены пресс-службой студии «Союзмультфильм» Директор СМФ Борис Машковцев

Все вышеперечисленное позволяет спокойно относится к имеющимся недостаткам картины, коими в какой-то степени являются музыка и присутствующая в кукольном фильме компьютерная графика. Музыкальные композиции зачастую живут отдельно от изобразительного ряда, поскольку не соответствуют ему по своей стилистике, не уживаются с гофмановской атмосферой. Компьютерная графика, без которой нынче обойтись невозможно, в некоторых сценах бросается в глаза и выглядит чужеродно из-за низкой степени проработки по сравнению с кукольными эпизодами.

Первый публичный показ «Гофманиады» в России состоится 15 марта 2018 года, в рамках XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.