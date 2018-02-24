Китайский холдинг Geely скупил почти 10% акций германского Daimler
Берлин, 24 февраля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Председатель совета директоров и основной владелец китайской Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу смог приобрести на открытых рынках 9,69% акций германского автоконцерна Daimler. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на сообщение немецкого автопроизводителя германскому отраслевому регулятору.
Рыночная стоимость акций Daimler, которые смог собрать Ли Шуфу, составляет порядка $9 млрд. Таким образом китайский бизнесмен становится крупнейшим акционером германского автоконцерна, который производит легковые автомобили, грузовики и автобусы марки Mercedes-Benz.
Стоит отметить, что ранее Ли Шифу пытался договориться с Daimler о покупке 5% акций компании по льготной цене, путем размещения акций с дисконтом, но немцы отказались. Также руководство Daimler отказалось выпускать новые акции, не желая размыть доли существующих акционеров.
В итоге приобретение почти 10% акций Daimler на открытых рынках руководство германского концерна назвало «частной инвестицией» Ли Шуфу.
«Мы рады, что получили в лице Ли Шуфу еще одного долгосрочного инвестора, который убежден в инновационных способностях, стратегии и будущем потенциале Daimler. Daimler знает и уважает Ли Шуфу как китайского предпринимателя с высокой компетентностью и передовым мышлением», — заявили в пресс-службе германского концерна.
По данным агентства Reuters, китайский холдинг Geely, которым владеет Ли Шуфу, будет заключать с Daimler альянс по электромобилям и самоуправляющимся машинам, для того, чтобы составить конкуренцию таким первопроходцам этого направления развития автомобилестроения, как Tesla, Google и Uber.
Сам Ли Шуфу считает, что в развернувшейся технологической гонке за лидерство на рынке электромобилей и самоуправляющихся машин, выживут одна, две или три компании, а остальным суждено погибнуть. В связи с этим Ли Шуфу планирует сколотить транснациональный альянс автопроизводителей, который и станет одним из тех, кто выживет, а возможно, и победит в этой гонке. Для этого ему и нужен Daimler.
Примечательно, что китайский холдинг Geely уже смог заполучить некоторых европейских автопроизводителей. Так, Ли Шуфу является крупнейшим акционером второго в мире производителя грузовиков Volvo AB.
В 2017 году Geely также получил контроль над британским производителем спортивных автомобилей Lotus и малазийским автопроизводителем Proton. Кроме того Ли Шуфу заполучил американский стартап по выпуску летающих автомобилей Terrafugia и ряд других активов.