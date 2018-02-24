Берлин, 24 февраля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Председатель совета директоров и основной владелец китайской Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу смог приобрести на открытых рынках 9,69% акций германского автоконцерна Daimler. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на сообщение немецкого автопроизводителя германскому отраслевому регулятору.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Рыночная стоимость акций Daimler, которые смог собрать Ли Шуфу, составляет порядка $9 млрд. Таким образом китайский бизнесмен становится крупнейшим акционером германского автоконцерна, который производит легковые автомобили, грузовики и автобусы марки Mercedes-Benz.

Стоит отметить, что ранее Ли Шифу пытался договориться с Daimler о покупке 5% акций компании по льготной цене, путем размещения акций с дисконтом, но немцы отказались. Также руководство Daimler отказалось выпускать новые акции, не желая размыть доли существующих акционеров.

В итоге приобретение почти 10% акций Daimler на открытых рынках руководство германского концерна назвало «частной инвестицией» Ли Шуфу.

«Мы рады, что получили в лице Ли Шуфу еще одного долгосрочного инвестора, который убежден в инновационных способностях, стратегии и будущем потенциале Daimler. Daimler знает и уважает Ли Шуфу как китайского предпринимателя с высокой компетентностью и передовым мышлением», — заявили в пресс-службе германского концерна.

По данным агентства Reuters, китайский холдинг Geely, которым владеет Ли Шуфу, будет заключать с Daimler альянс по электромобилям и самоуправляющимся машинам, для того, чтобы составить конкуренцию таким первопроходцам этого направления развития автомобилестроения, как Tesla, Google и Uber.

Сам Ли Шуфу считает, что в развернувшейся технологической гонке за лидерство на рынке электромобилей и самоуправляющихся машин, выживут одна, две или три компании, а остальным суждено погибнуть. В связи с этим Ли Шуфу планирует сколотить транснациональный альянс автопроизводителей, который и станет одним из тех, кто выживет, а возможно, и победит в этой гонке. Для этого ему и нужен Daimler.

Примечательно, что китайский холдинг Geely уже смог заполучить некоторых европейских автопроизводителей. Так, Ли Шуфу является крупнейшим акционером второго в мире производителя грузовиков Volvo AB.

В 2017 году Geely также получил контроль над британским производителем спортивных автомобилей Lotus и малазийским автопроизводителем Proton. Кроме того Ли Шуфу заполучил американский стартап по выпуску летающих автомобилей Terrafugia и ряд других активов.