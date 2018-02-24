Москва, 24 февраля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который уточняет цели деятельности Российской академии наук, её основные задачи, функции и полномочия. Такая информация следует из электронной базы данных нижней палаты Федерального Собрания.

Dima41 Здание Президиума РАН

Данный законопроект предусматривает уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что к целям деятельности Российский академии наук предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации. Кроме того, РАН должна будет руководить научно-методической, научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Также в задачу Российской академии наук будет входить проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований. Речь идет в том числе об исследованиях, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, РАН обязана будет организовать разработку программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период и представлять её в правительство России.

Внесенный законопроект уточняет положения действующего закона о РАН в части предоставления академией ежегодного доклада президенту Российской Федерации и в правительство России. Детализированы функции Российской Академии наук в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Российская академия наук сможет участвовать в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Академия наделяется правом направлять в органы государственной власти Российской Федерации предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности академии, и проводить по указанным вопросам публичные слушания.