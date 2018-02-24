Москва, 24 февраля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Пожарные Москвы ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в СВАО. В ходе тушения были спасены шесть человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хозяин соседней квартиры, чей балкон также пострадал от пожара

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа МЧС на месте происшествия

По данным ГУ МЧС России по городу Москве, сообщение о пожаре в квартире дома по адресу проезд Кадомцева, 19 поступило в оперативную службу Центра управления кризисных ситуаций в 11:55. На место прибыли 13 единиц спецтехники, включая несколько пожарных расчётов, а также полиция. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 46 пожарных. С воздуха место происшествия патрулировали вертолёты МЧС.

Горела квартира на шестом этаже жилого дома, с улицы было заметно горящий балкон, также огнём захватило балконы соседних квартир. Спасатели быстро перекрыли подачу газа, а к 12:25 возгорание было полностью ликвидировано. Как поясняют в ГУ МЧС по городу Москве, площадь горения составляла 35 м кв.

В ходе тушения из квартиры были спасены шесть человек, одного пострадавшего отправили в больницу на обследование. Также из подъезда дома в целях безопасности вывели ещё 15 человек.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на юго-востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в жилом шестнадцатиэтажном доме. В результате происшествия никто не пострадал.