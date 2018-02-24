Москва, 24 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало вступление в силу на Украине так называемого закона о реинтеграции Донбасса. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 24 февраля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Сегодня на Украине вступил в силу закон «о реинтеграции Донбасса». Согласно этому закону, президент Украины может использовать вооруженные силы своей страны при «решении» конфликта в Донбассе без каких-либо ограничений. Кроме того, в этом законе сказано, что Донбасс якобы «оккупирован» Россией, которая, в свою очередь, названа «страной-агрессором».

В этом законе нет ни одного упоминания о Минских соглашениях — основополагающем документе в деле урегулирования конфликта в Донбассе, под которым в свое время поставил подпись нынешний президент Украины Пётр Порошенко.

Фактически, украинские власти с помощью закона «о реинтеграции Донбасса» пытаются денонсировать в одностороннем порядке Минские соглашения, крайне неудобные для Киева.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что закон «о реинтеграции Донбасса» фактически перечеркивает Минские соглашения и ни о каком прямом диалоге между Киевом и народными республиками Донбасса речь вообще не идет.

Более того, данный закон создает условия для насильственного захвата Донецкой и Луганской Народных Республик, а также легализует использование ВСУ против мирного населения, отметили на Смоленской площади.

«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», — сказано в заявлении МИД РФ.

Если Киев решится на практические применение данного закона, то это грозит серьезной эскалацией обстановки в Донбассе.

МИД РФ рассчитывает, что западные кураторы Украины отдают себе отчёт в том, что данный закон создает множественные угрозы и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев.

Напомним, сегодня закон «о реинтеграции Донбасаа» был опубликован в официальном издании украинского правительства газете «Голос Украины». После этого он считается вступившим в силу.